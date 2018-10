PP no apoyará los Presupuestos vascos si PNV "se empeña en ir de la mano de Bildu por la vía de la autodeterminación"

El presidente del PP en Álava y senador, Iñaki Oyarzábal, ha asegurado que su partido no apoyará los Presupuestos vascos si el PNV "se empeña en ir de la mano de Bildu por la vía de la radicalidad y de la autodeterminación, con Cataluña".

En una entrevista concedida a Onda Vasca, recogida por Europa Press, Oyarzábal cree que "lo que no puede pretender el PNV es servirse del PSE-EE siempre y utilizarle de marioneta para ocupar el poder", mientras alcanza "los acuerdos políticos para la autodeterminación y el independentismo con Bildu y, luego, quiere pactar las cuestiones económicas con el PP".

"Esto no puede ser. Es incompatible que pretenda estar jugando con todos y estar tomando el pelo un poco a todos a la vez. Nosotros le hemos dicho algo muy claro: tenemos la mano tendida para llegar a acuerdos, lo hemos hecho en el pasado y estamos dispuestos a hacerlo", ha dicho.

No obstante, ha explicado que "la condición del PP es que no es admisible que mantenga ese acuerdo con Bildu para la autodeterminación y para romper los marcos de convivencia si quiere pactar con el PP" porque es "incompatible".

A su juicio, el PNV "tiene que tomar una decisión", y ha apuntado que, si ha decidido, "como aparece en ese papel que firmó con Bildu, ir por el camino de la autodeterminación, del soberanismo hacia la vía catalana, ellos verán".

"Desde luego, nosotros no les vamos a acompañar por ese camino porque estamos convencidos, además, que, viendo lo que está ocurriendo en Cataluña, hay una mayoría de vascos, incluso muchos que votaron al PNV, que no quieren que nos lleven por el camino de la confrontación y de la división. Aquí no queremos que nos lleven por el camino de los independentistas catalanes", ha asegurado.

Asimismo, ha manifestado que el PP "tiene que ser un muro de contención". "Tenemos que ser útiles para tratar de condicionar las políticas y que no nos lleven a Euskadi por esa deriva independentista que solo traen problemas", ha añadido.

El dirigente popular ha señalado que analizarán los Presupuestos que les presentan. "Creo que, al final, se está llevando llevar en muchos ámbitos por los posicionamientos de Bildu. Eso no es positivo y creo que representamos en Euskadi una alternativa centrista y liberal, que dista en lo económico también", ha señalado.

En este sentido, ha asegurado que ellos "dicen 'sí' al acuerdo, siempre que se cumplan unas condiciones, y quien tiene que decidir eso es el PNV". "Si el PNV sigue empeñado en ir de la mano de Bildu por la vía de la radicalidad y soberanista y de la autodeterminación con Cataluña, no le acompañaremos", ha asegurado.

PNV Y SU "OBSESIÓN" POR EL PODER

Sobre el hecho de que los jeltzales defiendan que Presupuestos y nuevo estatus suponen negociaciones diferentes, ha indicado que "el PNV siempre considera que cada día son negociaciones diferentes". "Así lleva 40 años tomando el pelo a todo el mundo, ocupando el poder en todas las esferas, en el poder político, económico, social y hasta deportivo. Estamos un poco hasta el gorro de que su única obsesión sea el poder y no plantee un proyecto de país en positivo para todos", ha apuntado.

A su juicio, "es muy importante que, cuando tratas de forjar acuerdos, lo hagas con un mínimo de lealtad y de coherencia". "Lo que vemos en el PNV es que, mientras nos tiene enredados a todos en este tipo de cuestiones, nos olvidamos, seguramente, de hablar de otras cosas", ha precisado.

Iñaki Oyarzábal ha considerado que el PNV "enreda" a los demás en la cuestión identitaria y está "empeñado" en que en el Parlamento solo se hable de nuevo estatus "y de sus pretensiones independentistas, y así no se hablan de otras cosas".

En este sentido, ha apuntado que, de esta manera, no se habla de la corrupción en Euskadi. "Estamos con casos de corrupción muy importantes. En el caso de Álava, tenemos a la mitad de la cúpula del PNV imputada en un delito de corrupción (el 'caso de Miguel'), el más grave que ha vivido la política vasca de nuestra historia. Al 'número dos' del PNV se le pide 54 años de cárcel, hay 26 destacados dirigentes imputados a los que se pide entre 10 y 30 años de cárcel, y de eso no habla nadie", ha subrayado.