PP acusa a Podemos de practicar "la política de truco o trato": "Lo que más les gusta es el truco, tratos tienen pocos"

La vicesecretaria de Estudios y Programas del Partido Popular, Andrea Levy, ha acusado este martes a Podemos de estar "muy incómodo en la estabilidad política" y de practicar "la política del truco o trato". "Y lo que más les gusta es el truco, porque tratos tienen pocos", ha añadido.

En una entrevista en 'Los Desayunos de TVE', recogida por Europa Press, Levy ha afeado a la formación 'morada' que haya presentado una moción de censura sin candidato y de intentar conseguir publicidad y audiencia en vez de dedicarse a la práctica parlamentaria, que "requiere mucha más reflexión".

"Esta clase de espectáculos y escenas televisivas dice muy poco de nuestra clase política y la seriedad que requiere la política en España", ha remachado.

En este sentido, ha avisado al PSOE sobre la moción de censura anunciada por Unidos Podemos. "Espero que sean muy conscientes de que lo que es el abrazo de Podemos les va a resultar muy peligroso", ha asegurado.

Pese a no pronunciarse sobre qué candidato quiere que salga elegido como Secretario General, ha dicho que prefiere al PSOE que "tradicionalmente ha estado con los intereses generales" y no uno que se ponga al lado de "los que buscan la inestabilidad como Podemos".

"Me interesa un PSOE que deje de ser noticia por hablar de sí mismo y hable en interés general de todos. Espero que no le haga el juego el PSOE que venga. Deben ser muy conscientes de que lo que es el abrazo de Podemos les va a resultar muy peligroso", ha espetado.

BUSCARÁN PACTOS POR LA ESTABILIDAD

Preguntada sobre si el Gobierno va a buscar un pacto con el PNV --más allá del Cupo y los Presupuestos-- para respaldar su acción en esta Legislatura, Levy ha dicho que el PP "va a estar en todos aquellos acuerdos que conlleven moderación, interés general y proyecto de futuro".

"Pactos va a haber y para evitar cualquier inestabilidad vamos seguir a intentándolo, yo no le digo si a fecha de hoy. Pero todos los que quieran estar en la estabilidad nos van a encontrar como aliados. En esta legislatura los pactos están a la orden del día", ha subrayado.

ESPERA QUE CIUDADANOS APRUEBE EL CUPO

En este sentido, la 'popular' ha lamentado que Ciudadanos se haya mostrado en contra de la aprobación del Cupo vasco, que considera un trato de favor al País Vasco por el apoyo del PNV a los PGE. "Una cosa son los PGE y otra el Cupo", ha matizado.

A su juicio, el Cupo no es un sistema que privilegie, sino que es un sistema constitucional. "Había que renegociar el Cupo, justo tocaba porque llevábamos varios años que no se podía haber renegociado porque la bajada de la recaudación no dejaba hacer un reparto de las cuentas", ha defendido.

Así, Levy ha instado a Ciudadanos a "entender que no se puede dejar al margen de esas partidas presupuestarias a los ciudadanos" de esa comunidad. "Esto no es un privilegio, y decirlo lleva al error", ha asegurado.

"El Cupo no incide solo en un territorio. Si creemos en la vertebración de nuestro país, en la igualdad territorial, hay que tener esa visión de conjunto. Espero que Cs acabe votando a favor de un sistema constitucional", ha apostillado.

Preguntada si el nuevo presidente de Francia, Emmanuel Macron, es el Albert Rivera español, Levy ha dicho que "debe de ser un poco complicado" para el líder de Ciudadanos "querer parecerse a muchas personas a la vez". "En política es bueno tener un proyecto propio, con unas ideas propias y defenderlas con convicción por lo que se es uno mismo", ha opinado.