El PP ve a Podemos en la indefinición y le pide posicionarse contra el independentismo si no se quiere "suicidar"

El vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Casado, ha asegurado este lunes que Podemos está en la "indefinición" y busca "contentar a sus dos almas" como, a su juicio, muestra la última propuesta de Podemos llamando a una asamblea de parlamentarios y alcaldes a favor de un referéndum pactado. En este punto, ha invitado al partido de Pablo Iglesias a posicionarse contra los independentistas si no se quieren "suicidar". "No entre ahí, que van a abrir el gas, que se van a suicidar", ha exclamado.

Este mismo lunes, el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha lanzado una propuesta al resto de fuerzas políticas para celebrar una asamblea en la que parlamentarios y alcaldes aborden la situación en Cataluña y presionen al Gobierno para que busque una solución dialogada y pactada, que a su juicio debe pasar por un referéndum acordado y con garantías.

"La indefinición de Ada Colau o los mensajes surrealistas de Iglesias en el día de hoy son fruto de una estrategia orgánica interna, pragmática, para no definirse. Saben perfectamente que tienen muy complicado contentar a las dos almas de Podemos", ha declarado Casado en una rueda de prensa en la sede del PP tras la reunión del comité de dirección que ha presidido Mariano Rajoy.

Casado ha criticado que Iglesias haya "tirado primero la piedra" cargando contra el PP, ya que, según ha dicho, "insultan" a su partido hablando de "supuestas irregularidades" cuando el partido morado tiene "casi 20 cargos electos condenados en firme por muchos delitos, no solo relacionados con la administración". "Nosotros lecciones de un partido como Podemos no aceptamos", ha proclamado.

"NO ENTRE AHÍ, QUE VAN A ABRIR EL GAS"

En cualquier caso, el portavoz del PP ha dicho que su formación "sigue tendiendo la mano" a Podemos, igual que hace con el pacto contra el terrorismo yihadista. Se trata, ha proseguido, que entren en la "racionalidad" y se sitúen contra el independentismo porque "si no, donde están entrando es en la sala donde va a haber un suicidio colectivo".

"No entre ahí, que van a abrir el gas, que se van a suicidar", ha exclamado, para recordar que eso le ha pasado a la antigua Convergencia, que llegó a tener casi 80 escaños a tener 15, según las últimas encuestas. Dicho esto, ha subrayado que los "únicos apoyos" de los independentistas y su "carta de presentación internacional" son el "terrorista" Arnaldo Otegi, el "prófugo" Julian Assange y el "dictador" venezolano Nicolás Maduro.

También ha puesto en valor el editorial del diario británico Financial Times acusando de que una independencia basada en el 1-O carecería de legitimidad política, y ha destacado el manifiesto suscrito por intelectuales de izquierdas en el que señalan que la convocatoria del referéndum es una "trampa" a la sociedad catalana que no pueden avalar con su voto. Igualmente ha recalcado que 8.000 empresas han "salido huyendo de Cataluña" en los últimos 10 años por la "deriva" del independentismo, según datos de la consultora Axesor.

CRÍTICAS A CARMENA POR EL ACTO EN MADRID

El responsable de Comunicación del PP ha aprovechado para censurar la presencia de concejales de Ahora Podemos en el Ayuntamiento de Madrid que preside Manuela Carmena en el acto a favor del referéndum de independencia que se celebró este domingo en el Teatro del Barrio -después de que el juez prohibiera que se utilizara un local municipal en el antiguo Matadero--.

Casado ha dicho que ven con "estupor" lo que sucedió en ese acto y ha comparado la posición de los ediles de Podemos en Madrid con la posibilidad de que los madrileños no paguen sus multas. "A lo mejor los tres millones de multas que ha puesto el ayuntamiento, en la apelación a no cumplir la ley, puede ser que los madrileños no paguen las multas", ha enfatizado.

LOS INDEPENDENTISTAS, "EN LA POSVERDAD"

El dirigente del PP, que ha afirmado rotundo que el Gobierno de Mariano Rajoy hará todo lo necesario para que no haya referéndum, ha cargado duramente contra los independentistas, quienes, a su juicio, se han instalado "en la posverdad, intentado convencer" de que "votar es democrático aunque sea ilegal". "Hay personas que piensan que esto les va a salir gratis. Pero no les va a salir gratis", ha enfatizado.

Es más, el portavoz del PP ha señalado que una comunidad autónoma como Cataluña, que debe más de 70.000 millones de euros y está calificada como bono basura, es "muy complicado que pueda seguir con estos dejes de golpismo bananero".

Casado ha criticado además las últimas declaraciones del portavoz del Gobierno catalán, Jordi Turrull, apuntando a que pase lo que pase no se van a parar. A su entender, esas manifestaciones evidencian que los independentistas les "da igual lo que salga" porque "pervertirán" el resultado de todas formas.

Tras asegurar que "todo este proceso tiene que conducir a unas elecciones anticipadas", ha señalado que el 2 de octubre probablemente haya que hablar de qué futuro "merece" Cataluña, ya que, "lo lógico sería que después de una situación tan límite como ésta se convirtiera en una vacuna" para no repetir un escenario similar en los próximos años.