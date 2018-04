Política

http://www.teinteresa.es/politica/PP-Pilar-Barreiro-presuncion-inocencia_0_1994201019.html

La ex senadora del PP Pilar Barreiro pide "un punto de cordura" y respeto a la presunción de inocencia "para todos"

La ex senadora del PP y actual integrante del Grupo Mixto del Senado Pilar Barreiro ha señalado que la sociedad debe tener "un punto de cordura" y respetar "para todos" la presunción de inocencia, "no para unos sí y para otros no".