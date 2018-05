El PP critica que Vara reciba en "parihuela" a Pedro Sánchez en la sede de la Presidencia de la Junta

Manzano ha calificado este recibimiento como "triste" y "lamentable", ya que, como ha dicho, Sánchez no ocupa ningún cargo público más allá del de líder del PSOE, por lo que ha considerado el 'popular' que dicha recepción se debería haber realizado en la sede regional del partido.

"La Presidencia de la Junta de Extremadura representa a todos y cada uno de los extremeños y no nos sentimos los extremeños y extremeñas identificados en esa recepción, repito, que le hace en parihuela y con maceros el secretario general de los socialistas extremeños al secretario general de los socialistas de España", ha resaltado.

Así, ha dicho que "esto se llama utilización de los recursos y el dinero público de todos los extremeños a disposición de una formación política", a lo que ha añadido que "son veces reiteradas" las que el PSOE "confunde las instituciones con el partido", ya que en Presidencia se ha llegado a recibir, ha recordado, a "un dictador como Fidel Castro".

De esta manera, Manzano se ha preguntado si Vara recibe a Sánchez para "congraciarse con alguien al cual puso verde públicamente", y ha añadido que los extremeños no se merecen un "presidente que miente".

"No nos merecemos en Extremadura, los extremeños y extremeñas, un presidente que miente, un presidente que falta a la verdad, un presidente que utiliza los recursos públicos a su antojo y a disposición de su partido; no nos merecemos un presidente que no es de fiar. Y de esto de que no es de fiar sabe mucho Pedro Sánchez, quizá más que yo", ha dicho.

En esta línea, Manzano ha indicado que este viernes "no es un buen día" para Extremadura, ya que ha considerado que el PSOE "se ríe" en la cara de los extremeños con la visita de Sánchez, en una "legislatura perdida" y con un presidente "ausente".

Asimismo, ha considerado Manzano que la situación de la región es "lamentable" y los problemas "asolan" a Extremadura en ámbitos como la sanidad, la educación, el empleo, la agricultura o las faltas de inversiones, ha dicho.

En este punto, el secretario general de los 'populares' extremeños se ha referido a la situación por la que atraviesan los profesores de religión en la región, quienes otra vez han anunciado que volverán a salir a las calles por el "incumplimiento" y la "falsedad" de Fernández Vara.

EL PP ACUDIRÁ A LA JUSTICIA

Por otro lado, Fernando Manzano ha dado al Ejecutivo regional un plazo de 48 horas para que elimine del portal institucional de la Junta la presencia de la Agenda del Cambio del PSOE, ya que de lo contrario en la mañana del lunes se pondrá a disposición judicial "todo este acontecimiento", que además, ha dicho, entra "en contradicción" con la Ley de Publicidad Institucional.

Así, ha recordado que esta semana el PP criticó que la web de la Junta alojase un documento del PSOE y que, tras esas críticas, lo único que se ha hecho es eliminar la primera página y todos los logos del PSOE, manteniendo el resto del documento.

"Pondremos, repito, todos estos hechos a disposición judicial y de la Fiscalía, y será un juez el que le obligue a la Junta de Extremadura, como ha pasado en algún otro sitio de España ya, a diferenciar lo que es la utilización de los recursos públicos y el dinero público de lo que es el partido político en cuestión", ha dicho.

Finalmente, ha criticado Manzano que Vara, en una reciente visita a Badajoz como presidente de la Junta, no tuvo la deferencia de comunicárselo al alcalde y en dicho acto, que se desarrolló en un colegio público, estuvo acompañado del portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Badajoz, Ricardo Cabezas, a quien "se lo puso de llavero y lo paseó en su recorrido por el colegio"

"Esto es utilizar los recursos públicos y el cargo público que representa a favor de un sectarismo partidista en una ciudad en concreto", ha criticado, al tiempo que ha reiterado que su partido "no va a consentir nada más" de aquí a las próximas elecciones.