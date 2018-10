El PP cree Pedro Duque no ha sido "honesto" y "miente" con su sociedad patrimonial por lo que no descarta su reprobación

El PP considera que el ministro de Ciencia, Innovación y Universidades, Pedro Duque, no está siendo "honesto" con la polémica de su sociedad patrimonial y que "miente" en cuanto a su comportamiento fiscal, por lo que no descarta pedir su reprobación en el Pleno del Congreso.

El portavoz de Ciencia del PP, Juan Bravo Baena, ha interpelado este miércoles a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, sobre la situación de Duque ante el fisco, un debate parlamentario al que el ministro no ha asistido.

Bravo no cuestiona el currículum profesional de Pedro Duque, pero cree que "no dice la verdad" sobre la sociedad que constituyó para gestionar su patrimonio, que no está siendo "honesto" y que "intenta ocultar todo y facilitar la mínima información", por lo que le ha instado a dar más explicaciones, aportar la información y "disipar las dudas".

NO ES SU CURRÍCULUM, SINO SU ACTITUD FISCAL

"No ponemos en duda su currículum, sino su comportamiento fiscal --ha resumido--. El señor Duque se equivocó cuando compró el inmueble de Jávea (Alicante), cuando constituyó la sociedad patrimonial y cuando aceptó ser ministro de Pedro Sánchez".

Y es que, según ha recordado, el comportamiento de Duque contrasta con lo que sostenía el presidente Pedro Sánchez cuando estaba en la oposición. "Es inmoral tener en tu organización a quien ha creado una sociedad interpuesta para tributar la mitad de lo que le correspondería. Esa persona al día siguiente estaría fuera de mi Ejecutiva", argumentaba el líder socialista en 2015.

La ministra de Hacienda se ha declarado "avergonzada" de la intervención del diputado del PP y ha dicho estar "orgullosa" de compartir Gobierno con Pedro Duque. A su juicio, los 'populares' "tratan de desprestigiar al Ejecutivo" y "atacar a los miembros del Gobierno" para evitar que se compruebe que "hay otra manera de hacer política".

BÁRCENAS, SORIA, AZNAR...

Montero se ha quejado de la actitud del PP cuando varios de sus dirigentes de otras épocas, como José María Aznar, Miguel Arias Cañete o José Manuel Soria, además de Luis Bárcenas y procesados en casos de corrupción, tuvieron problemas con Hacienda.

"El PP no va a dar lecciones ni en materia de corrupción ni en ningún tipo de irregularidad --ha enfatizado--. Ya está bien de que intenten dar clases de ética a los demás. Aplíquense el cuento".

Tras este debate, el PP deberá presentar ahora una moción que se votará la próxima semana en el Congreso y en la que, según indicaron a Europa Press fuentes del Grupo Popular, no se descarta incluir una petición de reprobación del ministro Duque. La decisión final se tomará este jueves, que es cuando hay que registrar el texto.