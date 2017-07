El PP recuerda que abogados "del PSOE" preguntarán a Rajoy en el caso Gürtel

El coordinador general del PP, Fernando Martínez-Maíllo, ha asegurado hoy que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, afronta con "absoluta normalidad" su comparecencia como testigo el próximo miércoles en el caso Gürtel, en el que tendrá que responder a abogados "al dictado del PSOE".

Así lo ha señalado en rueda de prensa tras la reunión del Comité de Dirección del PP, a la que no ha asistido Rajoy, y en la que uno de los temas tratados ha sido la declaración del presidente ante la Audiencia Nacional, aunque su ausencia -según Martínez-Maíllo- no ha tenido que ver con esa citación.

"Los ciudadanos tienen que saber que cuando esté preguntando el abogado de ADADE (asociación personada en la causa como acusación) está preguntando el PSOE", ha dicho Martínez-Maíllo, quien ha recordado así la vinculación de esa organización con el Partido Socialista.

Según ha dicho, "todo el mundo sabe que son miembros del PSOE" y actúan "al dictado del PSOE".

Mas allá de esa valoración, el coordinador general del PP ha asegurado que su partido y Rajoy asumen esta citación ante la Audiencia Nacional con "absoluta normalidad" y disposición de colaborar con la Justicia.

Colaboración que -ha destacado- hay que ver como elemento positivo y no negativo. No obstante, ha hecho hincapié en que Rajoy "poco puede aportar" porque no tenía ninguna responsabilidad en materia electoral en el PP en el año 2003 ni, por tanto, en los hechos que se están enjuiciando que son las campañas electorales de los populares en ese año en Majadahonda y Pozuelo (Madrid).