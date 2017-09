El PP celebra que el PSOE no "demonice" recurrir al artículo 155 de Constitución

El vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Casado, ha celebrado hoy que el PSOE no "demonice" la posibilidad de que el Gobierno recurra al artículo 155 de la Constitución ante la situación en Cataluña.

Casado, en una conferencia de prensa tras la reunión del comité de dirección del PP presidida por el jefe del Gobierno y líder del partido, Mariano Rajoy, ha insistido en que se hará todo lo necesario ante las intenciones de los independentistas, a los que ha invitado a "atenerse a las consecuencias" porque su actitud frente a la legalidad "no les va a salir gratis".

El PSOE ha decidido hoy no pronunciarse sobre la conveniencia de aplicar el artículo 155 de la Constitución en Cataluña, evitando así mostrar su rechazo a esa posibilidad, y Casado ha considerado que eso es positivo.

"Que el PSOE abra, ya no digo la aplicación, sino la no demonización de ningún precepto constitucional, creo que es oportuno, porque no es bueno desarmarse preventivamente frente a un desafío ilegal", ha subrayado.

En esa línea, ha considerado que ese artículo "se ha demonizado muy hábilmente" por los secesionistas cuando se trata "de un artículo más de la Constitución para preservar las libertades públicas de los ciudadanos y para preservar la autonomía, que -ha subrayado- ha sido lapidada por el Parlament y la Generalitat".

No obstante, ha insistido en que no le corresponde a él decir y tampoco lo sabe qué haría el Gobierno si tras el 1 de octubre hay una declaración unilateral de independencia.

Pero ha recalcado que no se va a escatimar ningún tipo de medidas y, sobre todo, aquellas que forman parte del ordenamiento jurídico, constitucional y penal.

"Es absolutamente compatible la prudencia de ir respondiendo sin ningún tipo de sobreactuación a cualquier ilegalidad que cometan los secesionistas y no tener que explicitar la estrategia del 2 de octubre", ha añadido.

Para él, lo lógico sería que la situación "tan límite" como la que se está viviendo, se convirtiera en la "vacuna" para prevenir cualquier otro escenario similar en próximos años.

El vicesecretario del PP ha insistido en que todo el mundo debe cumplir la ley y quien no lo haga tiene que asumir "la condena correspondiente".

Tras insistir en que el PP no va a decir qué medidas se tienen que tomar, ha considerado que Hacienda ha demostrado que tampoco es necesario aplicar medidas constitucionales "muy gravosas".

Respecto a las palabras de Rajoy en las que dijo que van a obligar al Gobierno a llegar a adoptar medidas que no quisiera tomar, Casado ha dicho que no supusieran un anticipo de nada porque ya se están haciendo cosas que no gustaría haber hecho.

Ha añadido que los independentistas están cada vez más solos y los únicos apoyos que tiene son "el terrorista Otegi, el prófugo por violación Assange y el dictador Maduro".

El dirigente del PP ha mostrado el apoyo de su partido a los alcaldes de las fuerzas constitucionalistas que están siendo amenazados por los "hooligans" de los independentistas.

En concreto, se ha referido a la actitud "inadmisible" de los "cachorros de la CUP, los de Arran" y que ha asegurado que recuerda a lo que colectivos juveniles del País Vasco hacían con concejales del PP que, al final, "tenían más que algún percance".

Por ello ha pedido al Gobierno de la Generalitat que, "si le queda algo de decencia y dignidad a la hora de defender los derechos de sus ciudadanos", ponga coto a estas amenazas.