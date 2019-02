El PP sospecha que el PSOE pudo financiar campañas electorales usando campañas publicitarias de Acuamed

En declaraciones a los medios al término de la comisión que investiga la financiación de partidos políticos en el Senado, el portavoz del PP, Luis Aznar, ha recalcado que el PSOE, presuntamente, habría desviado hacia la campaña electoral pagos que realizaban "voluntariamente" empresas para costear campañas publicitarias de la empresa de aguas.

Para sostener esta acusación, Aznar se apoya en la declaración de dos de los ingenieros de Acuamed que han comparecido esta tarde en la comisión, Nuria Segura y David Soriano. El segundo, ha afirmado que cuando él era director de obra de la desaladora de Torrevieja, la empresa adjudicataria de la construcción (Acciona), le reclamó 1,7 millones de euros, alegando que los habían pagado para una campaña de publicidad que promocionaba el consumo de agua desalada.

Según ha resaltado Soriano, esa reclamación de pago era extracontractual y por lo tanto no fue abonada a Acciona, puesto que no quedaba incluida en el contrato que firmaron con Acuamed. Esto le ha sorprendido sobremanera al senador del PP, que se ha extrañado de que empresas pidan que les abonen esas cantidades sin presentar algo que lo relacione con el contrato previo. A esto, el ingeniero le ha respondido que las reclamaciones son algo habitual, y Aznar ha subrayado que en ese caso, le parece "una golfada".

El PP cree que esa reclamación de Acciona viene derivada de un acuerdo previo en el que Acuamed le adjudica la obra a cambio una determinada cantidad que, supuestamente, iría destinada a sufragar la campaña electoral.

Para el PP, que en 2007 --cuando se lanzó la publicidad sobre el agua desalada-- una empresa pública como Acuamed se gaste 7,5 millones en publicidad, es extraño, y creen que puede tener relación con ese supuesto desvío de fondos hacia la campaña electoral. Aznar ha matizado que el gasto en publicidad de Acuamed en años anteriores rondaba los 800.000 euros, y el aumento en 2007 sorprende.

DESALADORAS CON SOBRECOSTES

Además, Aznar ha puesto encima de la mesa los sobrecostes "importantísimos" que sufrieron las obras de planificación y construcción de las desaladoras entre 2006 y 2008, y los ha cifrado en torno a 260 millones de euros. Esa cifra no le ha parecido relevante en cambio a la ingeniera Nuria Segura puesto que este tipo de construcciones tienen un coste muy elevado.

No obstante, Aznar ha subrayado que se dio una deficiente gestión de Acuamed porque además de esos sobrecostes, hubo proyectos que no se terminaron, y se gastaron en pocos años hasta 20 millones de euros en una publicidad que consistía "en repartir botellas de agua desalada por las playas". A esto, la ingeniera le ha respondido que la empresa debe lograr vender su agua desalada por lo que ve normal que gaste en publicidad, aunque ha matizado que ella no tenía conocimiento de esos gastos puesto que de eso se encarga otro departamento.

Aznar, ha señalado que puestos a gastar tanto dinero en botellas, podrían haber repartido "champagne francés o cava catalán", y ha apuntado que "el agua será clara, pero el negocio parece turbio". Ha añadido además, que de los sobrecostes hay parte que no tiene justificación y se ha preguntado una vez más a dónde han ido esas "cantidades volátiles".

UNA DIMISIÓN CON INFORME

Durante la comparecencia, el ingeniero de Acuamed David Soriano ha explicado que cuando él se hizo cargo de la obra de la desaladora de Torrevieja a finales de 2013, se encontró con una situación que podría llevar a sobrecostes, por lo que redactó un informe de situación y propuso una liquidación, tras lo cual acabó dimitiendo de su cargo por discrepancias con la dirección de la empresa.

Según ha señalado, su caso no es único y aunque a él no le despidieron, otros compañeros no corrieron la misma suerte. Además, ha señalado que hacen falta herramientas para que los responsables puedan hacer frente a este tipo de situaciones, porque negarse a firmar determinadas obras "no sale gratis". "A mi no me echaron porque hice un informe firmado de esa actuación --en Torrevieja--", ha recordado.

La causa de Acuamed, que se encuentra judicializada, investiga la presunta adjudicación fraudulenta de contratos públicos inflados para obras hídricas y medioambientales entre 2007 y 2014.