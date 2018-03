El PP rechaza, con la abstención del PSOE, investigar en el Senado los crímenes de Andorra y Albalate (Teruel)

La propuesta había partido de Unidos Podemos, Compromís y PDeCAT, que han defendido que se tienen que depurar responsabilidades y que hay cuestiones entorno a este episodio que no corresponden a la investigación judicial sino a la política.

Carmen Leyte, del PP, ha expresado el rechazo de su grupo a una iniciativa que a su juicio tiene una prioridad "torticera", ya que pretende "embarrar" y "poner en tela de juicio" la actuación de la Guardia Civil.

"No vale todo", ha reclamado a los autores de la solicitud de creación de comisión. "Estamos con las víctimas y queremos que se esclarezca el caso y todo el peso de la ley caiga sobre el culpable", ha asegurado, criticando que la comisión tiene como fin sacar a relucir asuntos que "no vienen al caso" y "no tienen nada que ver con lo ocurrido" en Andorra y Albalate.

Por su parte, el PSOE ha justificado su abstención en que no le parece una forma de controlar cuál ha sido la labor del Gobierno ni de depurar responsabilidades. El senador Francisco González Cabaña ha asegurado que "por respeto a las víctimas" el Grupo Socialista ha analizado "atentamente", "reiteradamente" y "con cariño" la iniciativa de Unidos Podemos, Compromís y PDeCAT, pero ha concluido que los socialistas no encuentran "razones objetivas" para apoyar la creación de este espacio en el Senado.

Los responsables de la propuesta han alegado que se tendría que estudiar a fondo la coordinación policial en este caso y depurar responsabilidades tanto técnicas como políticas. "No basta con llorar, que es humano, queremos que se investigue", ha insistido Carles Mulet, de Compromís. Mientras, Joan Comorera, de Unidos Podemos, ha defendido que existen todavía muchas preguntas en torno al caso y a las que la investigación judicial no va a responder.