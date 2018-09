PP vasco censura: "el PSOE de Sánchez suena al PNV de Ortuzar al abogar por un estatuto inconstitucional" en Cataluña

La secretaria general del PP vasco, Amaya Fernández, ha censurado que el presidente Pedro Sánchez "habla como si el Estatuto catalán no hubiera sido votado" y da la sensación de que "un estatuto modificado por el Constitucional no fuera legítimo", lo que es "un error". "El PSOE de Sánchez suena al PNV de Ortuzar, al abogar por un estatuto inconstitucional", ha lamentado.

En una entrevista concedida a Onda Vasca, recogida por Europa Press, la dirigente del PP vasco se ha pronunciado de este modo en relación a las declaraciones realizadas este pasado lunes por el presidente del Gobierno en las que apostaba por un "referéndum" en Cataluña por el autogobierno.

A juicio de Amaya Fernández, "Sánchez debe aclarar si ha pactado una consulta para aumentar el autogobierno al dictado de los independentistas".

"No me gusta que el Gobierno central actúe de espaldas al Congreso, al Senado y a la mayoría de la sociedad. Pedro Sánchez habla como si el Estatuto catalán no hubiera sido votado, pero sí se votó, y luego fue modificado por el Tribunal Constitucional porque algunos aspectos no se acomodaban a la legalidad y fueron anulados", ha añadido.

En este sentido, ha lamentado que, escuchando al presidente, "da la sensación un estatuto modificado por el Tribunal Constitucional no es legítimo, y eso es un error".

A su entender, "el PSOE de Sánchez suena al PNV de Ortuzar, al abogar por un estatuto inconstitucional". "Sin ley no hay democracia", ha advertido a ambos.

Asimismo, se ha referido a las apelaciones a establecer de nuevo el artículo 155 de la Constitución y ha señalado que, en su opinión, "la solución" en Cataluña "viene de cuantas medidas sean necesarias para que los partidos independentistas catalanes hagan política dentro de la legalidad".

MAYORÍA PARA DERRIBAR, PERO NO PARA CONSTRUIR

Por otro lado, ha advertido de que Sánchez ha demostrado "una enorme habilidad" para conformar una mayoría para "derribar un gobierno legítimo que tenía el apoyo de las urnas", pero, a su vez, es "incapaz de ahormar una mayoría para tener un proyecto de país" y "construir".

Según ha indicado, "ha llegado al gobierno de la mano de populistas e independentistas que tienen claro que no van a hacer política dentro de la legalidad", lo que supone una "mochila" que va a "llevar durante todo su mandato".

Por ello, ha considerado que "el mejor ejercicio que podía hacer es convocar elecciones para que los ciudadanos, de verdad, puedan decidir y opinar todos", de manera que posteriormente se pueda "conformar un gobierno que tenga un proyecto de gobierno y un proyecto de país".

EXHUMACIÓN DE FRANCO

Finalmente, también ha criticado que el Gobierno de Pedro Sánchez "cree cortinas de humo" con el debate sobre la exhumación de Francisco Franco del Valle de los Caídos.

"No me va encontrar en la justificación del franquismo ni de un dictador que vulneró los derechos humanos en nuestro país, pero lo que no puede hacer Pedro Sánchez es utilizar este tipo de debates para tapar su ineficacia al frente del Gobierno", ha subrayado.