El PP, al PSOE: "Mire a los padres y convézales de que están equivocados con la prisión permanente revisable"

El PP ha retado este jueves en el Congreso de los Diputados al PSOE a que "mire" a los familiares de las víctimas de casos graves a los que se les aplicaría la prisión permanente revisable y les trate de convencer de que están equivocados y que este tipo penal debería ser derogado.

El Pleno del Congreso ha debatido y votado este jueves las dos enmiendas a la totalidad a la proposición de ley presentada por el PNV para modificar el Código Penal y derogar la prisión permanente revisable, las cuales han sido rechazadas. En sendos textos alternativos, el PP defendía ampliar los supuestos de su aplicación; mientras que el partido de Albert Rivera pretendía endurecer los requisitos para acceder a permisos y beneficios penitenciarios.

El secretario general del Grupo Popular, José Antonio Bermúdez de Castro, ha comenzado su intervención apuntando que la prisión permanente revisable no busca "venganza", sino que quiere la "protección de los más vulnerables de los crímenes más reprobables". "Y en esta causa justa no estamos solos, sabemos que esta opción la comparte la inmensa mayoría de la sociedad española --ha proclamado--. Allá su responsabilidad".

El diputado 'popular' ha añadido que no es cierto que este tipo penal sea una cadena perpetua porque, según ha recordado, cumple con lo establecido en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. "Por favor --ha dicho--, no confundan, es una pena que se revisa, compatible con beneficios penitenciarios planteados a la ley". "Y no se renuncia a la rehabilitación", ha añadido, al mismo tiempo que ha lamentado que en ocasiones esta reinserción no se consigue.

En esta línea, Bérmudez de Castro ha apuntado que la rehabilitación es un "derecho del reo", pero es éste el que "debe demostrar ante un tribunal no volver a delinquir". Ante todo esto, el PP ha acabado retando al PSOE y a toda la oposición de que convenzan de su posición de derogar la prisión permanente revisable al conjunto de la sociedad y a los padres de las víctimas de estas "tragedias" que han dado un ejemplo de "fortaleza y dignidad".

"No nos miren sólo a nosotros, miren a la tribuna y convénzales a ellos de que están equivocados", ha remachado. El debate ha sido presenciado desde la tribuna de invitados por familiares de víctimas como Marta del Castillo, la niña Mari Luz, Diana Quer.

No obstante, el portavoz de Justicia del PSOE, Juan Carlos Campo, al inicio de su intervención se ha dirigido a dicha tribuna: "Posiblemente se vayan de aquí sin compartir ninguna de las palabras que este portavoz va a realizar. Sólo pido que entienda que la posición del PSOE es de respeto a las víctimas", ha dicho.

A LOS PADRES: LEYES, NO VENGANZAS

El diputado --juez de profesión-- ha destacado, que, en un contexto de "tristeza y desagrado" por la reciente noticia de la muerte del niño de Almería, Gabriel, presuntamente a manos de la pareja de su padre, el Congreso no debería estar debatiendo sobre prisión permanente. Ha recalcado que no es ajeno al "dolor", "sufrimiento", "fuerza" y "vulnerabilidad" de estas personas, pero ha incidido en que la Justicia necesita unas leyes para poder juzgar y resolver estos crímenes y que no se debe hacer bajo la "venganza de los particulares".

Así, para justificar la derogación de la prisión permanente revisable, ha recordado unas palabras de la madre de Gabriel, Patricia Ramírez, en las que agradeció todas "las acciones bonitas" de todos aquellos que han mostrado su apoyo y solidaridad, auque no haya habido "un final feliz". En este sentido, se ha dirigido al PP y ha asegurado que su intención de ampliar los supuestos a los que se les aplique la prisión permanente revisable es "endurecer las penas" y una "forma de hacer política que algún día pasará factura".

LAS VÍCTIMAS NO PUEDEN SER UTILIZADAS PARA HACER POLÍTICA

"Sin prisión permanente revisable, vencimos a ETA, con prisión permanente revisable, hemos tenido la muerte de Gabriel, no está ahí el problema", ha enfatizado Campo, que ha añadido que las "víctimas, ni su dolor pueden ser utilizadas" para hacer política.

Desde Ciudadanos, su portavoz, Juan Carlos Girauta, encargado de defender la enmienda de la totalidad de su grupo en la que pedía endurecer el acceso al tercer grado, ha llamado a "no derogar en caliente" y ha explicado que la formación naranja trata de "reforzar el cumplimiento íntegro y efectivo de las penas" por casos de mayor gravedad.

Ha tildado de "absurdo" que en estos días se haya argumentado que, aún manteniendo la prisión permanente revisable, no se ha evitado la muerte del menor de Almería. "Las penas tienen otros fines como proteger a la sociedad, a las personas, la protección de las víctimas", ha defendido y añadido que en la concesión del tercer grado para algunos condenados sí que es "visible la reincidencia".

Para ello, ha puesto tres ejemplos sobre dos presos que cometieron agresiones sexuales mientras disfrutaban de un permiso penitenciario, sin poner nombre. Sí que ha hecho referencia al caso sucedido en octubre de 2004, cuando un preso, "condenado ocho veces", asesinó en L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) a dos agentes de la Policía Nacional.

REPROCHES DE LA OPOSICIÓN

Por su parte, el resto de grupos de la oposición han afeado al PP y a Ciudadanos que utilicen este debate aprovechando sucesos que han sido mediáticos como la muerte del pequeño Gabriel, todo ello enmarcado en una lucha entre ambos partidos. Precisamente, la diputada del PDeCAT Lourdes Ciuró ha afirmado que se debaten sobre la derogación de la prisión permanente revisable "justo cuando la actualidad nos ha mostrado su cara más cruel, su cara más reprochable". "Posiblemente hoy no sea el día para debatir", ha agregado.

Tanto Ciuró como la portavoz de Justicia de ERC, Ester Capella, han defendido la rehabilitación de los presos. De hecho, esta última ha preguntado a los grupos que defienden mantener la condena máxima fijada en Código Penal que "de qué manera ha evitado o evita la prisión permanente revisable la comisión de determinados delitos". "La respuesta es poco o nada", ha enfatizado, y ha recordado las muertes de la joven madrileña Diana Quer o del menor de Almería.

RESPETO A LAS OPINIONES DE LAS VÍCTIMAS

Por su parte, Eduardo Santos, de Unidos Podemos, ha reprochado al PP que utilice el argumento de que hay un "clamor social" para que se mantenga esta figura penal, porque "no existen víctimas como masa, sino que son individuales con ideologías diferentes, reacciones diferentes y que defienden posturas diferentes" y, en su consideración, la prisión permanente revisable es "contraria a los Derechos Humanos".

"La idea de Justicia debemos hacerlo con ellos, pero también con el conjunto de la sociedad", pues hay víctimas que piden que lo sucedido "no se convierta en rabia", ha dicho, en referencia a Patricia Ramírez. También, ha hecho alusión a los familiares del cámara de televisión asesinado en 2003 en Irak, que aseguran que no "pedirán perdón" por creer que el "sistema de justicia tiene un fin reinsertador".