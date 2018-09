PP y PSOE certifican el veto del Gobierno a la ley de transparencia universitaria de Cs, que baraja ir al TC

El PP y el PSOE han vuelto a unir sus votos este viernes en la Mesa del Congreso para ratificarse en su decisión de aceptar el veto planteado por el Gobierno a la tramitación de una proposición de ley de Ciudadanos que busca aumentar la transparencia y la rendición de cuentas en la Universidad. Los 'naranja' barajan recurrir esta decisión ante el Tribunal Constitucional, aunque tampoco descartan rehacer su iniciativa para intentar sortear el veto gubernamental.

Así lo ha explicado tras la reunión de la Mesa del Congreso el vicepresidente primero de la Cámara y diputado de Ciudadanos, Nacho Prendes, quien ha vuelto a criticar que socialistas y 'populares' se hayan aliado para frenar una ley que, desde su punto de vista, no conviene ni al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ni al del PP, Pablo Casado.

COSTE DE CINCO MILLONES

El Gobierno vetó la discusión de la proposición de ley haciendo uso de su facultad constitucional de frenar las iniciativas que impliquen una merma de ingresos o un aumento del gasto. En concreto, argumentó que su aplicación Cs supondría un aumento del gasto de 5 millones de euros.

El PP y el PSOE avalaron esa tesis en la Mesa del Congreso y Ciudadanos presentó un escrito para que el órgano de gobierno de la Cámara reconsiderara su posición, petición que ha sido rechazada este viernes.

Cuando el Gobierno comunicó su veto, la portavoz del Grupo Socialista, Adriana Lastra, lo justificó alegando que la iniciativa estaba "mal hecha" y ofreció a Ciudadanos corregirla. Según señaló, si especificaban en el texto que la norma no entraría en vigor antes del 1 de enero de 2019 podría tramitar sin problemas porque así quedaría claro que no afectaría al Presupuesto en curso.

NINGÚN PROBLEMA TÉCNICO

Sin embargo, Prendes ha insistido este viernes en que su ley "no tienen ningún defecto técnico" y en ver motivaciones políticas en la decisión de PP y PSOE de apoyar el primer veto del Gobierno de Pedro Sánchez a una iniciativa de la oposición.

"El Gobierno ha levantado más de 62 vetos, y sólo veta esta ley", se ha lamentado Prendes, quien considera poco justificado el escrito de disconformidad del Ejecutivo porque "no menciona más que una genérica afectación a unas partidas que, además, no se justifica" "Es un veto absolutamente cogido por los pelos", ha añadido, incidiendo en que de su ley no se deriva "ninguna incidencia en el presupuesto".

Prendes ha explicado que ahora Ciudadanos mantiene abiertas todas las vías, tanto la de recurrir en amparo ante el Tribunal Constitucional como la de volver a presentar la iniciativa "formulada de otra manera" porque consideran "fundamental que la transparencia y la rendición de cuentas se abran paso en las universidades". "Puede que a Sánchez y Casado no les guste, pero los profesores y los universitarios lo merecen".