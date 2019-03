PP, PSOE, Cs y Podemos defienden una renta mínima pero difieren sobre quién la recibe y cómo combinarla con el empleo

Durante unas jornadas organizadas por Oxfam sobre las propuestas políticas para reducir las desigualdades, el responsable de Economía de Podemos, Nacho Álvarez, ha señalado que su formación abordará la desigualdad social apostando por una renta mínima estatal que logre homogeneización, de manera que "no haya ni un hogar unipersonal sin recursos".

Álvarez ha diferido de la propuesta de Ciudadanos, su portavoz económico en el Congreso, Toni Roldán, aboga por el complemento salarial o los impuestos negativos. Álvarez opina que lo útil es que a medida que la persona logra empleo, vaya perdiendo ayudas progresivamente, y ha puesto como ejemplo el sistema de rentas de País Vasco y Navarra.

Para Álvarez, debe existir una renta mínima de 600 euros al mes por hogar en el que no haya empleo, y que esa ayuda no se pierda de forma inmediata. Añade que a pesar de que tiene un coste que ha cifrado en un punto del Producto Interior Bruto (PIB) la formación 'morada' lo llevará en su programa electoral.

Roldan opta por crear impuestos negativos y centrarse en la unidad familiar para las ayudas sociales, y por el complemento salarial que aumente a medida que va creciendo la renta, ya que de esa manera se incentiva trabajar y es mas "efectivo". En cuanto a la renta mínima, aboga por avanzar en la "armonización" en el Estado y por reflexionar sobre el problema que puede generar, y es que "quien trabajaría, no lo hace".

Otro de los problemas que detectan desde Ciudadanos en relación a la desigualdad social es el abandono escolar "altísimo" que produce una brecha en el capital humano. A su juicio, se invierte en ayudas a la formación que no sirven "para nada", y ha apuntado que se debe ir hacia una "mochila de formación" --siguiendo una propuesta de Macron--, con un saldo que la persona pueda invertir en los estudios que le convengan más. "Nosotros proponemos el cheque formación", ha indicado.

Por parte del PSOE, Manuel Escudero ha indicado que se debe implementar ese "mínimo vital" porque "no puede haber infancia en peligro de pobreza". Se ha comprometido a erradicar la pobreza infantil en cuanto tengan mayoría en el Congreso, pero ha cuestionado que esa renta mínima deba ser armonizada a nivel estatal, "por respeto a las comunidades autónomas".

Escudero sí que ha abogado no obstante por un "mínimo universal estatal para todo el país" y ha añadido que no es partidario de los complementos salariales que propone Ciudadanos porque se asume "lo que los empresarios no quieren hacer".

Por parte del PP, el exsecretario de Estado de Presupuestos Alberto Nadal también ha abogado por esa renta mínima, pero exclusivamente "para la población vulnerable" y ha optado por doblar la ayuda del cheque guardería hasta los 2.000 euros por familia, para la educación de 0 a 3 años.