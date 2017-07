Política

http://www.teinteresa.es/politica/PP-PNV-transferencia-Seguridad-Social_0_1842416079.html

PP responde a PNV que "no hay transferencia posible y no hay ruptura de la caja única de la Seguridad Social"

El presidente del PP de Gipuzkoa y parlamentario, Borja Sémper, ha pedido al PNV y a la secretaria general del PSE-EE, Idoia Mendia, que asuman "de una vez por todas" que "no hay transferencia posible, no hay ruptura de la caja única de la Seguridad Social, porque eso significaría condenar a los pensionistas vascos a una incertidumbre a la que el PP no va a jugar".