Política

PP no colaborará con PNV si no apoya su proposición para dar "marcha atrás" al "acuerdo de autodeterminación" con Bildu

El presidente del PP vasco, Alfonso Alonso, ha advertido al PNV de que "no puede contar con el PP" vasco si no rompen su "acuerdo de autodeterminación" con EH Bildu. De este modo, ha condicionado la colaboración 'popular' al hecho de que el PNV apoye la proposicion no de ley que presentará en el Parlamento vasco para dar "marcha atrás" en la ponencia de Autogobierno.