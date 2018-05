PP cree "inquietante" que PNV y EH Bildu separen en el nuevo Estatuto a "ciudadanos y nacionales vascos"

El portavoz del PP en el Parlamento vasco, Borja Sémper, ha considerado "especialmente inquietante" la "persistencia" de PNV y EH Bildu en "separar" en el nuevo Estatuto a "ciudadanos y nacionales vascos", como "ya lo intentó el plan Ibarretxe", aunque sus impulsores "tuvieron a bien corregirlo antes de su aprobación definitiva".

En declaraciones posteriores a la celebración de la ponencia de autogobierno vasco, Sémper ha valorado la propuesta de preámbulo acordada por PNV y EH Bildu para un eventual nuevo estatuto vasco, en el que reivindican el derecho a decidir de los ciudadanos de Bizkaia, Álava y Gipuzkoa para configurar, de acuerdo al "principio de legalidad", un nuevo modelo de relación "de igual a igual" con el Estado español, basado en la bilateralidad y de naturaleza "confederal".

El dirigente popular ha considerado "políticamente relevante la confirmación de algo que ya venimos constatando hace semanas, y es que el texto de preámbulo, las bases que supuestamente conformarían el preámbulo, sale adelante con el respaldo político del PNV y EH Bildu".

"Nos parece de lo más relevante en cuanto a su contenido y su dimensión política, porque rompe con la pretendida transversalidad, rechaza la búsqueda de entendimiento entre diferentes y se conforman tanto el PNV como EH Bildu con sacar adelante las bases para redactar el preámbulo entre ellos", ha reiterado.

Sémper ha señalado que el preámbulo "es verdad que tiene la dimensión jurídica que tiene", pero ha advertido de que "no es menos cierto que políticamente marca el camino, la senda, por la que deberá discurrir el propio estatus o constitución vasca, y, por lo tanto, su texto articulado".

El consecuencia, ha indicado que el título preliminar es "heredero de lo que marca el preámbulo" y ha recordado que el grupo parlamentario popular ha manifestado su "rotunda oposición y rechazado al preámbulo, y, por lo tanto, en justa correspondencia, al título preliminar que no deja de ser más que la concreción en un texto articulado ya de lo que marca el preámbulo".

Para Sémper, "especialmente inquietante, aunque ha habido otras cuestiones que rechazables, es la persistencia en separar o identificar ciudadanos y nacionales vascos". En ese sentido, ha recordado que "ya lo intentó el plan Ibarretxe, y los propios impulsores del plan Ibarretxe tuvieron a bien corregirlo antes de su aprobación definitiva".

"Volvemos otra vez, en un déjà vu, a ver cómo el PNV vuelve a insistir en la diferenciación entre ciudadanos vascos y nacionales vascos", ha censurado, para añadir que "habrá que ver en qué lo quieren concretar o cómo pretender concretarlo, pero si la referencia en lo que plantean en el plan Ibarretxe nada positivo augura".

Además, ha afirmado que ya hay "numerosos antecedentes en relación a la legalidad o no de determinadas posiciones en torno a su adecuación al ordenamiento jurídico". Así, ha señalado, "como antecedentes más directos que afectan a Euskadi directamente, lo contemplado en el plan Ibarretxe", así como "un antecedente mucho más cercano que es lo que están planteando los independentistas en Cataluña, y también la propia doctrina del Tribunal Constitucional".

El dirigente popular ha asegurado que, "se puede afirmar sin ningún género de dudas, que lo que se plantea en el preámbulo y lo que va a derivar de este articulado planteado en el preámbulo se sitúa fuera del ordenamiento jurídico".

CONSTITUCIÓN VASCA "DE NACIONALISTAS PARA NACIONALISTAS"

"Esto está mal, pero está igual de mal que este texto vaya a salir adelante conformado y confirmado por una mayoría independentista, que pretende que se redacte en Euskadi una Constitución vasca de nacionalistas para nacionalistas", ha manifestado, para subrayar que "esto ya es conocido, ya lo hemos padecido y sabemos a donde nos lleva".

"Que el preámbulo solo tiene el acuerdo de nacionalistas para nacionalistas, no pasa nada, tiramos adelante porque tenemos mayoría, y la tienen. Que el título preliminar solo concita el apoyo también de los nacionalistas, no pasa nada, tiramos para delante", ha reprochado a PNV y EH Bildu.

Sémper ha dicho que "conocemos la estación término de todo este recorrido, y podemos aventurar el final sin miedo a equivocarnos". "Sabemos que pase lo que pase, las bases que se vayan a remitir a los expertos para redactar el nuevo estatus o la nueva constitución vasca, va a ser lo que los nacionalistas y los independentistas representados en esta cámara quieran, independientemente de lo que pensemos el resto de formaciones políticas", ha criticado.

Preguntado sobre la posibilidad de que el Gobierno central haga algún tipo de requerimiento como los realizado a Cataluña en los últimos meses, Sémper cree que "no estamos en ese estadio, y ya veremos si llegamos a ese estadio".

"Lo principal y lo más relevante ahora es que estamos hablando entre vascos, entre partidos políticos que tienen un proyecto para Euskadi, entre políticos vascos que tenemos proyecto vital y político para Euskadi, y nos parece profundamente equivocado que un documento de esta dimensión y de esta relevancia salga adelante solo con la visión independentista de esta sociedad", ha insistido.

"Yo no sé lo que sucederá dentro de un tiempo en Madrid, pero como político vasco que quiere seguir haciendo política en Euskadi y que quiere lo mejor para esta tierra, que es lo que representa el PP vasco, creo que no hace falta que venga nadie de no se dónde para decirnos nada sobre este documento", ha dicho, para reiterar que lo acordado este miércoles por PNV y EH Bildu es "profundamente negativo para Euskadi, jurídicamente no tiene encaje y, además, políticamente es un profundo error y un despropósito".

Sobre una posible alianza del PP con PSE y Podemos, Sémper ha considerado "relevante como los hechos van confirmando que partidos diferentes, sin necesidad de hablar ni de concertar una posición política, coincidimos en el rechazo a un documento que es de parte y con una visión excluyente, o al menos muy corta, de lo que es la sociedad vasca".

"Ni nos hemos reunido para conformar una opinión, ni hay voluntad de hacerlo, ni hay necesidad, porque desde posiciones de tradición política muy diferente, sin necesidad de hablar ni de acordar, coincidimos en que este documento no puede ser aprobado tal y como se está desarrollando, porque sus bases provocan un rechazo en quienes no somos independentistas", ha concluido.