El PP acusa a Oltra de "abaratar" la dependencia e "incumplir" la ley estatal al apelar al cuidador no profesional

Según ha indicado Català en un comunicado, Oltra "está más preocupada por ponerse medallas que por atender a las personas y usa la forma más sencilla y barata para bajar las listas de dependencia, que es apelar a la figura del cuidador no profesional, el más barato para la administración".

"Los propios datos de la Conselleria revelan que nueve de cada 10 ayudas para cuidados de personas dependientes se destinan a familiares, demostrando que los profesionales cada vez pintan menos para Oltra y su Conselleria, cuando estamos ante casos en los que la atención profesional es fundamental", ha manifestado.

Català ha subrayado que un cuidador no profesional "supone para la administración una tercera parte del coste de la atención residencial" y ha añadido que el último informe del Observatorio Nacional de Dependencia, realizado por profesionales, ya alertaba de que la Comunitat Valenciana es la autonomía "donde más ha aumentado el número de cuidadores no profesionales".

"Esto demuestra que la política de Oltra prioriza la atención no profesional sobre la atención residencial y la prestación vinculada al servicio por una cuestión económica", ha asegurado. La portavoz adjunta 'popular' ha añadido que esta política deriva en la "desprofesionalización" de la atención a los dependientes "y en el incumplimiento de la normativa básica del Estado, "que dice que solo hay que recurrir al cuidador no profesional en caso excepcional y cuando no haya posibilidad de acudir a una atención residencial y a una prestación del servicio".