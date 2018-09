PP de Murcia dice que el Gobierno "desprecia el Pacto Regional del Agua dejando en evidencia a los socialistas"

Al respecto, ha asegurado que Sánchez "no ha garantizado nada en materia hídrica, sino tan solo ha dicho que se va a cumplir la ley"; a lo que la portavoz 'popular' ha espetado que "solo faltaba eso, que no la cumpliera".

"Las leyes están para cumplirlas y la del Memorándum también", ha matizado Fuentes, para quien "la soberbia del presidente de la Nación le hace considerar una concesión a los murcianos lo que es una obligación para todos los españoles, que es cumplir las leyes, y eso incluye al presidente del Gobierno de España".

Fuentes considera que el Gobierno de Pedro Sánchez "no asume el acuerdo regional del agua que se ha firmado en la Región, lo que a todas luces desautoriza a los dirigentes socialistas murcianos en Madrid".

La dirigente del PP ha afirmado que Pedro Sánchez "no se ha comprometido a no cambiar la ley, así como tampoco ha ofrecido garantía alguna de que no va a derogar el trasvase Tajo-Segura"; de haberlo hecho, ha precisado, "estaría garantizado el futuro de nuestros agricultores y de la Región de Murcia".

Pero ha finalizado insistiendo que "esta reunión ha puesto de manifiesto que el Gobierno de Pedro Sánchez es antitrasvasista y los socialistas murcianos quedan en evidencia una vez más".