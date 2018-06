PP Madrid desea "lo mejor" al nuevo Gobierno de Sánchez, aunque piensa que crear más ministerios "no resuelve problemas"

El portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, Enrique Ossorio, ha deseado este jueves "lo mejor por el bien de España" al nuevo Gobierno de Pedro Sánchez, aunque ha señalado que crear más ministerios, que suman 17, cuatro más que en el Gobierno de Mariano Rajoy, "no resuelve problemas".

Así lo ha indicado Ossorio en declaraciones a los periodistas en los pasillos de la Cámara regional, al ser preguntado sobre qué le parece el nuevo Ejecutivo que ha conformado el presidente del Gobierno. "Por el bien de España les deseo lo mejor, espero que tenga aciertos y le doy la enhorabuena a nuestra compañera Reyes Maroto y le deseo la mejor de las suertes en el ministerio de Industria", ha indicado.

No obstante, el portavoz 'popular', ha indicado que no le ha gustado que el nuevo Gobierno esté compuesto por 17 ministerios, cuatro más que en el anterior, "porque creando más órganos no se resuelven los problemas, sino que se tiene más gasto". "No voy a criticar yo les deseo lo mejor, creo que Sánchez ha tratado de buscar un equilibrio y les deseo que lo hagan bien", ha concluido Ossorio.