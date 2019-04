PP Madrid presentará una queja a la Junta Electoral por el vídeo de 'Los papeles de Bárcenas' de Podemos

Almeida ha tildado lo ocurrido de "ejercicio de complicidad vergonzante entre Pablo Iglesias y Manuela Carmena para atacar de manera sucia al Partido Popular".

"Si ellos mantienen el 'que no vuelvan', nosotros mantenemos el 'que no venga', que no venga el discurso del odio a la ciudad de Madrid, que no venga la izquierda radical populista a la ciudad de Madrid y a engañar otra vez a los madrileños. Muy negras tiene que ver las expectativas electorales para tener que recurrir a estos trucos", ha añadido.