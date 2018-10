El PP de Madrid apoya a Casado: "El Gobierno se queda aislado y rompe con quienes estamos a favor de la Constitución"

Así lo ha indicado en rueda de prensa la vicesecretaria de Comunicación y portavoz del PP de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, después de que el Ejecutivo central rompiese relaciones con el presidente de los 'populares' al considerar que ha perdido "el respeto institucional".

Para el PP de Madrid esta semana Casado ha demostrado que, "además de liderar el centro-derecha", va a estar siempre "enfrente de un Gobierno que con sus desmanes da la espalda a los españoles".

Díaz Ayuso ha defendido que el presidente de los 'populares' no llamó "golpista" a Sánchez sino que dijo que "estaba siendo cómplice del golpe de Estado que se esta perpetrando en España por parte de los dirigente catalanes".

Así, ha remarcado que cree que en el país hay una "hoja de ruta" que pone "en tela de juicio el Estado de Derecho, la soberanía de los españoles, el papel crucial que tiene la Constitución y que se deslegítima el papel de la Corona". "A través de las instituciones se está atentando contra ellas y el señor Pedro Sánchez mira para otro lado", ha lanzado.

El PP madrileño cree que Casado es la "voz de aquellos que no están dispuestos a que el futuro de España se negocie a manos de unos golpistas y desde luego a manos de gente que nadie ha votado". En este punto, ha criticado que sea el líder de Podemos, Pablo Iglesias, el que esté "negociando" los Presupuestos. Es necesario para el PP denunciar "el golpe de Estado permanente" que se vive.

PUNTOS DIFERENTES CON VOX

Por otra parte, al ser preguntada por VOX, ha señalado que en "momentos de zozobra los sentimientos afloran". "Hay cosas que compartimos pero otras con las que no estamos de acuerdo", ha defendido, poniendo como ejemplo la defensa de las autonomías.

Asimismo, como diferencias ha hecho hincapié en "la equiparación directa del inmigrantes y la delincuencia" que hace Vox. Para Díaz Ayuso, "todos los niños deben estar escolarizados al margen de lo que ocurra a sus familias y todo el mundo debe tener atención sanitaria". "Hay puntos que no compartimos", ha manifestado, al tiempo en el que ha indicado que "el enemigo no es un partido que no tiene hoy representación parlamentaria" sino lo que está haciendo el Gobierno.