El PP carga contra Iceta y alerta de que el PSOE contempla la independencia de Cataluña como una opción "real"

"Si el 65 por ciento de los catalanes quiere la independencia, la democracia deberá encontrar un mecanismo para encauzar eso", ha subrayado Iceta en una entrevista en el diario 'Berria'.

Unas palabras que, según el secretario general del PP, Teodoro García Egea, apuntan que el PSOE "admite abiertamente que la independencia es una opción que contemplan como real". "Que cada uno vote lo que quiera, pero el #ValorSeguro el próximo 28 de abril es Pablo Casado y el nuevo PP", ha añadido en un mensaje en su cuenta personal de Twitter.

Más dura ha sido la cabeza de lista del PP por Barcelona a las elecciones generales, Cayetana Álvarez de Toledo. "No tienen principios. No tienen criterio. No tienen escrúpulos. No tienen remedio", ha subrayado en la misma red social.