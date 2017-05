PP evitará que Herrera comparezca en un Pleno extraordinario de las Cortes para dar explicaciones sobre la trama eólica

Todos los grupos apoyan la petición del PSOE salvo el 'popular', que la considera "imprudente, falta de rigor y poco seria"

PP pedirá la convocatoria de la comisión de investigación para solicitar a la Fiscalía Anticorrupción su querella

El Grupo Parlamentario Popular ha trasladado al resto de formaciones que bloqueará en la Mesa de las Cortes de Castilla y León la petición socialista para que el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, comparezca ante la Cámara autonómica en un Pleno extraordinario para dar explicaciones sobre las supuestas irregularidades y cobro de comisiones en la concesión de licencias para la instalación de parques eólicos en la Comunidad contra las que se ha querellado la Fiscalía Anticorrupción.

Así se ha puesto de manifiesto en la Junta de Portavoces celebrada este viernes para preparar el Pleno que el próximo 10 de mayo acogerá Burgos y en el que se presentará el informe del Procurador del Común.

La propuesta socialista ha contado con el apoyo de Podemos, Ciudadanos y el Grupo Mixto, si bien el PP cuenta con capacidad de bloqueo al tener la mitad de los procuradores, por lo que de confirmarse la intención anunciada por su portavoz, Raúl de la Hoz, la petición de comparecencia decaería.

El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Luis Tudanca, ha lamentado las "excusas peregrinas" de los 'populares' para oponerse a la comparecencia por no conocer la querella de Anticorrupción a pesar de que "al mismo tiempo la Junta se persona hipócritamente como parte perjudicada por la trama".

En cualquier caso, Tudanca ha vaticinado que Herrera "va a acabar viniendo" a dar explicaciones a las Cortes a medida que "la bola de nieve se haga más grande y lo arrastre", algo similar, a su juicio, al caso del Hospital Universitario de Burgos (HUBU), en cuya comisión de investigación compareció el presidente después de que el PP "lo negara más veces que San Pedro".

Por ello, el procurador socialista ha invitado a Herrera a que no acuda "tarde y a rastras" como en anteriores ocasiones, después de recordar que éste "ya gobernaba" cuando presuntamente se produjeran estas irregularidades en la concesión de licencias eólicas.

Tras lamentar que el "nuevo" PP de Castilla y León sea "igual de opaco" que "el antiguo", ha acusado a su presidente, Alfonso Fernández Mañueco, de ser "cómplice" de Herrera y de "tapar a los corruptos".

COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN

Por su parte, Raúl de la Hoz ha tachado esta petición del PSOE de "imprudente, falta de rigor y poco seria" ante unas informaciones filtradas que "no se conocen de forma oficial", por lo que ha anunciado que su grupo solicitará la convocatoria "de forma inmediata" de la comisión de investigación constituida sobre esta cuestión en las Cortes para solicitar a la Fiscalía Anticorrupción la querella y, de este modo, poder "retomar los trabajos" de este órgano tras analizar su contenido.

En declaraciones recogidas por Europa Press, De la Hoz ha recordado que la actuación de la comisión debe estar "subordinada a los tribunales", tal como solicitó la propia Fiscalía, según ha recordado, y ha subrayado que, siempre de acuerdo con esta premisa, Herrera está "dispuesto a dar las explicaciones necesarias".

Precisamente Raúl de la Hoz ha sido el portavoz de su grupo en dicha comisión hasta su reciente nombramiento como portavoz de todo el Grupo en las Cortes, por lo cual será sustituido próximamente en el órgano de investigación, tal como ha confirmado.

Frente a esto, ha rechazado el "espectáculo circense" que, en su opinión, promueven los socialistas con el apoyo del resto de grupos, después de lo cual ha pedido "celeridad" a la Justicia en sus diligencias y a la hora de determinar los posibles culpables de estos hechos, contra los cuales ha reclamado medidas "contundentes y ejemplares".

En cualquier caso, ha abogado por no comparar estos hechos con una "trama organizada" como sí lo es, a su juicio, el caso de los ERE en Andalucía, y ha subrayado que en los cerca de 17 años que Juan Vicente Herrera lleva al frente de la Junta "habrá nombrado a miles de personas para distintos cargos", muchos de ellos por las decisiones de sus consejeros, "en las que confía", pero "no tiene una varita mágica para saber si le engañan o no".

No obstante, el portavoz 'popular' ha evitado, en respuesta a las preguntas de la prensa, valorar si esa confianza fue adecuada en el caso del exconsejero de Economía y Empleo Tomás Villanueva, sobre lo que se ha limitado a afirmar que "ha confiado como debía en él", después de lo cual ha recordado que éste "no está denunciado".

Por lo que se refiere a una presunta responsabilidad 'in vigilando' de Herrera respecto a posibles actuaciones delictivas por miembros del Gobierno autonómico, De la Hoz ha defendido que ésta se encuentra desarrollada "jurisprudencialmente", mientras que el resto son "juegos malabares".

En cuanto a las palabras de la portavoz de la Junta, Milagros Marcos, en las que defendía que la investigación no se refiere a corrupción política ni administrativa, Raúl de la Hoz ha insistido en que hasta el momento se no ha conocido "ningún caso de malversación de caudales públicos", pero ha advertido de que es "competencia de la Fiscalía" y no suya señalar si se trata o no de corrupción.

"SÍNDROME DE LA INFANTA"

El portavoz del Grupo Parlamentario de Podemos, Pablo Fernández, ha acusado al PP de Castilla y León de sufrir "el síndrome de la infanta" al pretender que "nadie sabía nada" de lo que ocurría en la Junta de Castilla y León, con "21 ex altos cargos implicados".

Por ello, ha manifestado que "algo huele a podrido en Castilla y León" y que el hedor "se está tornando insoportable" y ha acusado a los 'populares' de "querer normalizar la corrupción", para después sentenciar que la Comunidad "no se merece un presidente así", en alusión al "silencio estruendoso" de Juan Vicente Herrera sobre el tema.

Por último, el portavoz de Podemos ha planteado la posibilidad, ante el "bloqueo" del PP a las iniciativas sobre esta presunta trama en las Cortes, de fomentar "movilizaciones" para "luchar en la calle contra la corrupción".

En esto ha coincidido el portavoz del Grupo Mixto y procurador de IU-Equo, José Sarrión, quien ha mostrado su "inmensa preocupación" y ha aseverado que manifestaciones como las de Milagros Marcos "sólo se pueden hacer desde el cinismo" ante la "evidencia" de la corrupción en Castilla y León en casos como el del HUBU, las listas de espera quirúrgicas, las cajas de ahorro y, ahora, la presunta trama eólica.

Por último, el portavoz de Ciudadanos, Luis Fuentes, ha acusado al PP de ser una formación "inmovilista" y ha advertido de que seguirán con la reclamación de que Herrera ofrezca explicaciones al respecto, tras lo que se ha dirigido al presidente regional del PP, Alfonso Fernández Mañueco, de "perder una magnífica oportunidad para desmarcarse del oscurantismo del antiguo PP".