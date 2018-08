PP pide prudencia al Gobierno ante los "engaños de los independentistas": "No queremos lamentar la ingenuidad de Batet"

"No quisiéramos lamentar la ingenuidad de Merixtell Batet", ha avisado Levy en declaraciones a Europa Press tras la reunión de la Comisión Bilateral Generalitat-Estado, para después añadir: "Lamentamos que la ministra no haya reclamado al Govern que no quiera pasar bajo el control de la oposición bajo sesiones parlamentarias de las que ha huido".

Para la dirigente 'popular', es "preocupante" que "aquellos que auparon a Pedro Sánchez a Moncloa hoy pidan genuflexión a sus intereses independentistas. "Hay que hacer una política de conciliación y diálogo, pero se debe hacer con el conjunto de la sociedad catalana", ha señalado.

Por ello, Levy ha reclamado al Ejecutivo que "vuelva al verdadero diálogo" que, a su juicio, "es con las fuerzas constitucionalistas". "Somos las que hacemos un frente para defendernos de ataques independentistas, como se hizo en el Gobierno de Rajoy cuando contó con el apoyo de PSOE y Cs", ha remachado.