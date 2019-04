PP agradece a Girauta haber sido "tan claro" con los castellano-manchegos: "Votar a Cs significará votar a Page"

Así ha reaccionado Cotillas después de que Girauta, en una entrevista a Europa Press, dijera que, a título personal, se siente "a gusto" con el presidente castellano-manchego porque "la España de la que habla es la misma de la que habla" él y advirtiera de que el PP en Castilla-La Mancha ha mostrado "su cara más fea".

"Rivera ha enviado a Girauta a Castilla-La Mancha y, en concreto a Toledo, a controlar a sus compañeros de Cs y asegurarse de que Ciudadanos va a pactar con el PSOE, con Page y con Sánchez", ha dicho.

Es por ello que ha agradecido a Girauta que, con sus declaraciones, haya abierto los ojos a todos los ciudadanos de Castilla-La Mancha para que "nadie se lleve a engaños" y todo el mundo sepa que cuando vaya a depositar su papeleta hay dos opciones: "O Page o Núñez", ha apuntado.

Dicho esto, el senador 'popular' se ha mostrado convencido de que Ciudadanos tiene comprometido su apoyo a Page "desde hace tiempo".

Igualmente, ha recordado a Cs que "Page ha votado no a la unidad de España en las Cortes de Castilla-La Mancha, ha votado no a la defensa de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, ha votado no a la defensa del español en todo el territorio nacional y ha votado no a la aplicación del 155".

Cotillas, que ha dejado claro que el PP es el referente del centro-derecha en Castilla-La Mancha y en toda España, ha defendido que los 'populares' defienden sus valores y convicciones siempre y en todo lugar. "No somos un partido nuevo populista ni un partido veleta que cambia de opinión en función del día y la hora y siempre tiene la tentación de apoyar al PSOE" como es Cs, ha manifestado Cotillas.

"Aspiramos a ser un partido mayoritario en la confianza de los ciudadanos como lo hemos sido en el pasado reciente", ha sostenido Cotillas, quien ha dicho que el PP "con quien va a hacer sus alianzas es con los ciudadanos que van a ir a votar el 28 de abril y el 26 de mayo".