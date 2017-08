El PP dice que en España "no sobran turistas" y que no permitirá que "extremistas minoritarios se carguen el turismo"

Arenas, que ha participado en Málaga en un encuentro con alcaldes y concejales de municipios turísticos de la provincia, ha insistido en que "los violentos siempre sobran en las democracias", reiterando que "los que protagonizan actos vandálicos sobran en las democracias, turistas no sobra ninguno".

En este sentido, ha recalcado que en los actos del PP se habla de "futuro, empleo y preocupaciones reales de los españoles", que es "algo que el PP no debe perder". "Cuando nos reunimos pensamos, diseñamos el futuro no sobre ocurrencias, sino sobre lo que realmente preocupa a la sociedad española", incidiendo en que "con orgullo" el PP "es el partido de la cohesión de España y todos los días lo intentamos demostrar".

Tras recordar que los 'populares' defienden que en España "hay una nación y luego comunidades autónomas, regiones", ha dicho que el PP es el partido del empleo, "porque siempre que gobernamos hay empleo y oportunidades para los españoles". "En el año 2011: ruina-Zapatero y en 2017: empleo-Rajoy".

En este punto, ha recordado que hay 2,5 millones de españoles cuyo empleo es el turismo, al tiempo que ha considerado que "el potencial turístico de España es un bien de todos", por lo que "todos tenemos que cuidar ese potencial turístico".

Ha afirmado también que España es el primer país del mundo en competitividad, a la hora de hablar de turismo, y "creo que somos el tercero en visitantes pero cerca del segundo", por lo que "nos tenemos que sentir orgullosos", aunque sucede que a "algunos les molesta muchísimo que España sea potencia mundial de turismo".

"Desgraciadamente hay algunos que quieren convertir los éxitos en fracasos y en este asunto es imposible", ha sostenido Arenas, lamentando que "lo van a intentar con todas las consecuencias". Eso sí, ha dejado claro que "no vamos a permitir que los extremistas minoritarios", ya que "no me gusta hablar de radicales, que tienen que ver con raíz", "nos agüen la fiesta a todos los españoles. No vamos a permitir que se carguen el turismo", ya que este, ha dicho, "es un éxito colectivo y lo es por el clima, por nuestro patrimonio histórico y cultural".

RESPUESTA POLÍTICA

Así, ha valorado que van a responder "a las agresiones" que se están produciendo a través de dos vías. La primera, "que no tiene que ver con nosotros", y es que la justicia actúe como proceda desde su independencia y, si esta "ve que hay comportamientos al margen de la ley, procederá".

La respuesta política, por su parte, ha dicho, es que "nadie nos va a convencer de que un éxito es una desgracia". "Estos señores que salen a la calle con actitudes violentas no pueden pensar medio segundo por qué nos envidian en otros destinos turísticos", se ha preguntado, respondiendo, asimismo, que "a lo mejor será porque lo estamos haciendo bien y nos va bien".

"Al final yo creo que, para algunos, atacar el turismo es una excusa; es la excusa para acabar con todo, mezclar turismo e independentismo... y ojalá tome nota el PSOE", ha valorado, recordando que en las últimas cuatro décadas España es el país del mundo que ha crecido más en quinto lugar", por lo que ¿lo vamos a tirar por la borda?", se ha cuestionado.

Arenas se ha preguntado, de igual modo, que "si esos señores que protagonizan actitudes violentas pueden pensar medio segundo que, en parte, nuestras pensiones, sanidad y educación pública depende del turismo".

MOCIONES

Así, ha explicado que PP va a presentar mociones en ayuntamientos, diputaciones provinciales y comunidades autónomas para expresar un "firme compromiso" con el futuro del turismo en España.

También se presentarán en el Senado; se pedirá la comparecencia del ministro de Turismo, Álvaro Nadal, a principios de septiembre; se pedirá la convocatoria de la comisión general de comunidades autónomas en la Cámara Alta "para un debate positivo sobre el turismo, no para recriminar nada a nadie" y también llevarán iniciativas en el Parlamento Europeo.

"Esa es la respuesta política del PP en positivo y a favor en todas las instituciones", ha dicho, recordando que en ellas, entre otros, "se apuesta por mayor calidad turística, destacamos el papel de empresarios turísticos, calidad y diversificación", mostrándose partidario de introducir algo importante que es "no subir los impuestos al turismo".

Al respecto, ha comentado que "hay algunos que la única política turística que tienen es subir los impuestos al turismo", como la ecotasa, preguntándose si "nos vamos a cargar lo que funciona", ha concluido.