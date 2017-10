PP vasco denuncia que EiTB trate de "adoctrinar en el independentismo" con "el tratamiento" dado al proceso catalán

La parlamentaria del PP en el Parlamento vasco, Nerea Llanos, ha denunciado que EiTB trate de "adoctrinar en el espíritu independentista" con "el tratamiento informativo" y el tiempo que ha dedicado al proceso catalán, y ha reclamado la comparecencia en el Parlamento de la directora general del ente público, Maite Iturbe, para dar explicaciones.

En una rueda de prensa celebrada en el Parlamento vasco para hablar sobre los trabajos de la ponencia para la reforma integral de EiTB, Llanos ha recordado que los populares impulsaron la creación de este foro, dados sus datos de audiencia, "los más bajos de su historia, el déficit presupuestario y el incumplimiento de sus objetivos como servicio público y como medio de normalización lingüística, por la falta de pluralidad, objetividad, de veracidad del que adolecía, y porque faltaba ese prestigio de las instituciones y valores democráticos".

A su juicio, debe conseguirse "entre todos" aprobar una Ley de reforma del ente público para poner fin a todos estos problemas, y ha señalado que, para el PP, es fundamental que EiTB "refuerce su competitividad", y que "el tema de esa televisión sea lo que interesa a los vascos, no a los dirigentes" del ente.

Asimismo, ha anunciado que se "empeñarán en despolitizar EiTB", que "está totalmente politizada". "Solo una parte de los vascos, con una sensibilidad política, se ven reflejados en EiTB. En estos momentos, no existe pluralidad política. Hay una parte de la sociedad vasca que no se identifica con los contenidos de EiTB. Se quiere dar una imagen de falsa pluralidad", ha indicado.

En este sentido, ha criticado que se trata de "una televisión de nacionalistas, hecha por nacionalistas para nacionalistas". "En ocasiones, parece que uno está viendo el 'Nodo' por la sucesión de noticias, todas ellas con la misma deriva nacionalista. Estamos ante un corralito nacionalista", ha apuntado.

También ha lamentado que "se dedique tanto tiempo a los asuntos políticos" y siempre "en la misma dirección". "Un ejemplo de esta televisión política la hemos tenido con el tratamiento del proceso catalán, con la forma con la que se ha tratado y los minutos que se le ha dedicado", ha señalado.

COMPARECENCIA DE ITURBE

Por ello, tras exponerlo en el Consejo de Administración, los populares solicitarán la comparecencia en comisión del Parlamento de la directora de EiTB, Maite Iturbe, para que aclare cuál ha sido "el coste que ha supuesto a todos los vascos el tratamiento que se ha dado al proceso catalán". "Ha habido programas que se han dejado de emitir y que nos han costado un dinero", ha apuntado.

Asimismo, le pedirán que explique cuántos profesionales se han desplazado a Cataluña, los programas que se han realizado, y cuál ha sido el presupuesto que se ha destinado a todo ello. También se interesarán por la encuesta, EiTB Focus, sobre la situación catalana que el ente ha realizado y si cree que "responde a un interés de los vascos".

"¿Realmente en la televisión pública vasca tenemos que preguntar a los vascos por el proceso catalán?, ¿por un proceso que está ocurriendo en otra Comunidad Autónoma?. ¿O realmente la intención responde a una intención absolutamente política?", ha preguntado.

Para la dirigente del PP, "se ha informado del proceso catalán casi con envidia, intentando fomentar a través de una televisión pública el espíritu independentista". "No se ha dado información, se ha hecho adoctrinamiento de un determinado proceso, no se ha informado con objetividad porque el acoso que sufrían los no independentistas se obviaba y, sin embargo, se magnificaba todo aquello que fuera hecho por los independentistas", ha indicado.

Por ello, ha considerado que esto es "una vergüenza", y cree que es un tema que tiene "la suficiente trascendencia como para que todos los vascos lo conozcan". "Estamos en plenos trabajos de la ponencia que esperamos que acabe con una Ley de reforma de EiTB, en la que se sustituya ese empeño de los actuales dirigentes de servir al nacionalismo y de ser un instrumento al servicio del nacionalismo, por conseguir una televisión pública para todos los vascos, veraz, independiente, libre, profesional y con vocación de servicio público", ha manifestado.

Nerea Llanos considera que esta denuncia es "extensible" también a las emisoras de radio del ente público, "pero en la televisión es más patente todavía si cabe".

MANIFESTACIÓN DEL DOMINGO

Llanos ha considerado que EiTB dedicó poco espacio en sus informativos a la manifestación de este pasado domingo en Barcelona convocada por Societat Civil Catalana (SCC) con el lema "¡Basta! Recuperemos la sensatez", que, a su juicio, fue "trascendental", porque se vio "que una mayoría silenciosa decidió dejar de ser silenciosa, y demostró que en Cataluña, contra lo que dicen sus dirigentes, no toda la sociedad es independentista".

"Ayer expuso su intención de querer seguir perteneciendo a España, de apostar por la convivencia. No era una manifestación contra nadie, sino que era una manifestación en favor de la convivencia, de la legalidad y de la permanencia en España", ha añadido.

En este sentido, ha señalado que el tratamiento informativo del ente "fue mínimo" porque "antes era un corralito nacionalista y ahora estamos también ante un corralito del independentismo catalán, en el que solo una parte se magnifica y se da como buena la opinión de toda Cataluña, con una intencionalidad absolutamente política, con admiración, casi con envidia, con intención de adoctrinar aquí".

"Y todo aquello que no reme a favor de esa intención del independentismo catalán, como fue la manifestación de ayer, que fue un baño de realidad que los dirigentes independentistas catalanes tendrían que tener en cuenta, parece que no existe o, si existe, parece que es mínimo", ha apuntado.