PP dice que no se puede permitir a ETA dictar el futuro y rechaza su "repugnante" comunicado, fruto de un "psicópata"

El presidente del PP vasco, Alfonso Alonso, ha afirmado que no se puede permitir a ETA que "dicte el futuro" y ha rechazado su "repugnante comunicado", fruto de una "mente criminal y psicópata". Asimismo, ha indicado que no le importa que "no les pida perdón" porque "no vamos a perdonar jamás a ETA".

Alonso ha realizado estas manifestaciones en Bilbao donde el PP vasco ha celebrado un acto en torno al Estatuto de autonomía y en el que se ha referido también al comunicado hecho público por ETA.

El presidente del PP vasco ha calificado de "repugnante" ese comunicado y ha asegurado que es "profundamente inmoral". A su juicio, se vuelve a reafirmar lo que es ETA, "no renuncian a lo que son" y "vuelven a reafirmar que mataban porque querían imponer un modelo, querían separar a Euskadi de España, porque querían la independencia de Euskadi, romper España".

"Mataban porque querían establecer un Estado socialista de corte totalitario, ese el proyecto político que ayer ETA reivindica", ha añadido. Alonso ha indicado que el comunicado "parece estar escrito por una mente psicópata", por un "psicópata que es incapaz de sentir arrepentimiento sincero por sus crímenes", sino que además, "es capaz de utilizarlos torticeramente, de retorcer las palabras, de jugar con crueldad con sus propias victimas".

Alonso ha denunciado que ETA haya dicho que "unas víctimas fueron un error" y otras "eran necesarias y estuvieron bien asesinada" porque tenían "participación directa en el conflicto". "Culpabilizar a las víctimas, hacerlas víctimas otra vez, negar la profunda inocencia de todas las víctimas del terrorismo. ¿Qué psicópata puede llegar a esa manipulación?", se ha preguntado.

"CINISMO Y MALA FE"

Ante el análisis de los que consideraron el comunicado un "paso adelante", ha asegurado que es "un paso adelante hacia la infamia". "Quizá es el más infame comunicado que hemos vivido de ETA porque es el que más cinismo y mala fe muestra", ha añadido.

Alonso ha indicado que este comunicado se enmarca en el "paripé" que están organizando "presuntamente para disolverse o desmovilizarse" en lo que, a su juicio, será "un acto de propaganda". "Esto es un intento de engaño previo a su acto de propaganda, solo los más tontos, incautos o gente que tiene mala fe u otro interés pueden dejarse ayer por lo que hizo ETA, nosotros no", ha manifestado.

El presidente del PP vasco ha recordado que hace unos meses ETA hizo un acto de desarme "sin entregar las armas" porque "no se entregaron ninguna de las armas utilizadas, no se llegó a entregar ninguna de las armas que pudiera llevar a la resolución de algunos de los asesinatos pendientes".

En este sentido, se ha preguntado si ahora "van a hacer un paripé de disolución sin desparecer". Alonso ha asegurado que ETA ya ha sido "disuelta por la policía, por la Guardia Civil"

"La mente criminal que escribió el comunicado de ayer debería estar en la cárcel por mucho más que hacer apología del terror y humillar a las víctimas, porque es una mente criminal que nos dice que se reafirman en su propósito, se arrogan el derecho de escribir el pasado, que exige que se acepte su versión de los hechos, criminalizando a la democracia y poniendo en el mismo plano la democracia, el Estado de Derecho que a una organización terrorista", ha agregado.

Asimismo, ha denunciado que ETA pretenda "sentar las bases del futuro" y "reclama para si un protagonismo en el futuro de Euskadi". "Eso no es desaparecer". Según ha manifestado, desaparecer "renunciar a los objetivos del terror" y desparecer "destruir las causas, los motivos, es reconocer la injusticia profunda de lo que se hizo, decir que el terror jamás tuvo justificación, ni sus crímenes, desaparecer es sentir bochorno, arrepentimiento". "¿Qué significa entonces si ETA desaparece? ¿Los presos ya no están sujetos a disciplina?", ha manifestado.

Alonso ha señalado que ETA "quiere seguir presente" y ha afirmado que lo que no puede hacer "un acto de entrega del testigo a otra organización. "No puede decir ahora me voy pero mi testigo es éste", ha añadido.

El presidente del PP vasco ha asegurado que "no se puede aceptar un acto de entrega del testigo de esa violencia cruel de esas ideas totalitarias" que es lo que "dice el comunicado que pretende hacer, escribir el pasado y dictar el futuro de Euskadi". "No vamos a permitir que ETA escriba el pasado, no vamos a permitir que ETA dicte el futuro, vamos a seguir combatiendo las ideas por las que mataron", ha apuntado.

"No pudo acabar con nosotros porque querían acabar con nosotros", ha añadido Alonso, que ha indicado que los miembros de su partido han tenido "participación directa en luchar contra ellos, en defender la decencia, la libertad, la democracia". "Se lo decimos a ETA sí hemos tenido participación directa, no importa que nos pida o no nos pida perdón porque nosotros no vamos a perdonar jamás a ETA", ha señalado.

Alonso ha manifestado que hay que estar contentos porque se haya "ganado la batalla" a ETA, aunque "no ha terminado". No obstante, le ha dicho a ETA que "ayer no le funcionó el engaño" y, tras indicar que no se puede "tomar por tontos a los vascos", ha asegurado que la banda armada "no va a conseguir absolutamente nada, ninguna contrapartida, más que el desprecio". Por último, ha denunciado que ETA quiere dejar "sembrada la semilla del odio, de la división".