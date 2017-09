PP ve "intolerable" que un expreso de ETA comparezca en la Ponencia de Memoria y Convivencia

El parlamentario del PP Carmelo Barrio ha afirmado este miércoles que es "absolutamente intolerable" que la Ponencia de Memoria y Convivencia del Parlamento Vasco invite a dar su testimonio a Unai Gonzalez, "condenado por pertenencia a organización terrorista", y cree que forma parte de la "estrategia" de EH Bildu de "mezclar las violencias para construir la teoría del conflicto".

En una rueda de prensa celebrada en el Parlamento, Barrio ha criticado la comparecencia del expreso de ETA Unai González prevista la próxima semana, a petición de EH Bildu, ante la Ponencia de Memoria y Convivencia del Parlamento --en la que participan todos los grupos menos el PP-- para dar su testimonio por la muerte de su suegra en accidente de tráfico cuando iba a visitarle a la cárcel de Teruel.

El representante popular ha considerado "paradójico" que se cite a una persona "condenada por pertenencia a organización terrorista". "Unai Gonzalez no es víctima de la violencia, es responsable de la violencia", ha subrayado.

Por ello, cree que es "absolutamente intolerable" que la Ponencia le llame para dar su testimonio algo "injusto para las víctimas de la violencia, terrorismo". "Hoy se demuestra, una vez más, por qué no podemos asistir a una Ponencia liderada por EH Bildu", ha indicado.

Para el PP, esta comparecencia es "un paso más en la irresponsabilidad y desprecio a las víctimas" dentro de la "estrategia de mezcla de las violencias para construir la teoría del conflicto".

"La ponencia está funcionando en una estrategia de EH Bildu pura y dura. Desde nuestro punto de vista, hay una absoluta manipulación, pervirtiendo su supuesto objetivo de trabajo por la memoria y la convivencia", ha denunciado.

Además, ha criticado que la comparecencia de una persona condenada por terrorismo ante la Ponencia, junto con víctimas del terrorismo, "hace daño a las víctimas del terrorismo".

"BLANQUEAR A ETA"

"A día de hoy, constatamos que el fin de la Ponencia no es deslegitimar el terrorismo, ni construir marcos de convivencia o crear un relato verídico, auténtico y unitario sobre lo ocurrido, sino dar un marco donde EH Bildu esté cómodo en su afán permanente de blanquear el pasado de ETA", ha denunciado.

Asimismo, cree que la asistencia de Unai González "es un retroceso porque, en lugar de proponer la exigencia a EH Bildu para que ceda en sus posturas de no condena de crímenes de ETA o de disolución, se da un paso más en el blanqueo de ETA".

"EH Bildu no aprueba el suelo ético, pero está tratando de construir en la Ponencia otro relato sobre la teoría del conflicto. Es algo penoso, inaceptable que no podemos entender. No hay marco democrático de actuación. Es imposible trabajar en esos marcos. La mezcla que se hace es intolerable", ha reiterado.