El PP replica que "el partido de los ERE" no tiene autoridad para reprobar a Catalá y a los fiscales

El portavoz adjunto del PP en el Congreso, Carlos Rojas, ha restado valor a la moción del PSOE que ha aprobado el Pleno de la Cámara para reprobar al ministro de Justicia, Rafael Catalá, y para exigir el cese del fiscal general, José Manuel Maza, y del efe de Anticorrupción, Manuel Moix. Según ha dicho, "el partido de los ERE" no tiene autoridad para censurar a los responsables de Justicia.

La moción ha sido defendida por la secretaria general adjunta del Grupo Socialista, Isabel Rodríguez, quien ha destacado que es la primera vez que el Congreso reprueba a un ministro en el ejercicio de su cargo y considera que al presidente Mariano Rajoy "no le queda más remedio" que cesarle

RAJOY DEBE ATENDER A LA CÁMARA

"Dicen que la reprobación carece de valor jurídico, pero tiene un valor político, el valor de la democracia --ha enfatizado--. Un Gobierno demócrata tiene que atender a la cámara".

Para el ponente del PNV, Mikel Legarda, la gravedad de la situación "obliga a tomar decisiones que regeneren la confianza ciudadana" en la Justicia. Y Nacho Prendes, de Ciudadanos, ha avisado de que su partido no se conforma con la reprobación, sino que propondrá reformas para asegurar la independencia de la Justicia y recuperar la confianza ciudadana.

Unidos Podemos también ha apoyado la iniciativa "por su valor simbólico", si bien su portavoz, Gloria Elizo, ha aprovechado para cargar contra el PSOE por su "indiferencia" ante la moción de censura planteada por Pablo Iglesias.

"No aceptan su obligación de sacar al PP del Gobierno del país, son incapaces de asumir responsabilidades políticas más allá de la reprobación --ha asegurado--. Como dijo Martin Luther King, 'No me preocupa la gente mala, sino el espantoso silencio de los demás'".

Y ERC Y PDECAT RECUERDAN EL REFERÉNDUM

Y por su parte, las portavoces de Esquerra (ERC) y del PDeCAT, Ester Capella y Lourdes Ciuró, aprovecharon para vincular su apoyo a la reprobación con el rechazo al papel de Justicia y de la Fiscalía contra el proceso soberanista catalán.

Sin embargo, para el PP, a quien habría que reprobar sería a los autores de la iniciativa, al PSOE, por lo que considera imputación de mentiras al Gobierno.

Carlos Rojas, portavoz adjunto del Grupo Popular, sosrtiene que "el partido de los ERE" necesita "carta de legitimidad" y "autoridad moral" para presentar este tipo de iniciativas dada su actuación en comunidades como Andalucía, "con dos presidentes encausados por corrupción". "¿Qué reprobación tendríamos que hacerle a ustedes? --se ha preguntado--. En verdad, ya la hicieron las urnas".

El ministro Catalá, que ha seguido el debate en su escaño del Pleno del Congreso, ha señalado al término que en España quien nombra o cesa a los miembros del Gobierno es el presidente y que él mantiene la confianza de mariano Rajoy.