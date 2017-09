PP acusa a ERC de vetar una declaración sobre México en el Senado por "no querer firmar" con España y Esquerra lo niega

El portavoz del PP en la comisión de Asuntos Iberoamericanos, Dionisio García Carnero, ha relatado que este martes pasó a los portavoces de los grupos para firmar un texto de solidaridad con esos países para que se leyera ante el Pleno y se aprobara.

"A última hora, la portavoz de ERC se negó firmarlo. Le pregunté por qué, si no estaba de acuerdo con algún aspecto del texto, pero me dijo que ellos no firmaban nada que proviniese del Parlamento español", ha relatado el senador.

García Carnero ha censurado esta decisión de Esquerra sobre un asunto que nada tiene que ver "con la vida interna" del Senado ni con la situación de Cataluña y que sin la firma de su portavoz no se puede aprobar. "Condiciona la expresión de la inmensa mayoría de la Cámara", ha añadido el senador, que enviará el texto a la Embajada de México y le explicará "que el comportamiento absolutamente irresponsable de la senadora ha privado al Senado de esta posibilidad".

ERC: "SE QUEDÓ EN EL TINTERO"

Fuentes de ERC del Senado han explicado a Europa Press que su portavoz, Mirella Cortés, no pronunció esa frase y que el grupo ha firmado siempre declaraciones de este tipo en el Senado. Aseguran no tener problemas tampoco con esta que se planteó ayer, que estarían dispuestos a apoyar en otra ocasión.

Estas fuentes aseguran que Cortés no firmó por falta de tiempo, ya que el grupo decidió abandonar el Pleno al acabar una sesión de Pleno de control al Gobierno que creen que fue tensa por el debate sobre Cataluña. "Se quedó en el tintero, pero no hay ningún problema con esa declaración", aseguran desde ERC.

En el texto se muestra el apoyo del Senado a México tras el desastre causado por el terremoto del 19 de septiembre y se insta a que no cese la ayuda humanitaria. Igualmente se expresa el apoyo a Puerto Rico y la República Dominicana, como al resto de islas del Caribe, por las consecuencias destructivas del huracán María.