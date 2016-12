PP vasco apuesta por recuperar el Día de Euskadi el 25 de octubre para conmemorar el Estatuto de Gernika

El presidente del PP alavés y vicepresidente de los populares vascos, Javier de Andrés, ha apostado por recuperar el Día de Euskadi el 25 de octubre para conmemorar el Estatuto de Gernika, frente a la pretensión de EH Bildu de que el 3 de diciembre, Día del Euskera y de Navarra, sea la festividad de la Comunidad Autónoma Vasca.

En una entrevista concedida a Onda Vasca, recogida por Europa Press, De Andrés ha manifestado que, en primer lugar, el 3 de diciembre "es víspera del 6 y del 8" que también son días de fiesta. "No sé si tener esa secuencia de días festivos es lo más adecuado para el mes de diciembre porque, al final, se va a quedar como un mes inhábil", ha añadido.

Además, ha dicho que, "al margen de esto, realmente hay un elemento muy importante en el País Vasco, que es el que habría que celebrar, que es la suma de los tres territorios históricos, la primera ocasión en la que un Estatuto está en vigor para los tres territorios históricos y que une institucionalmente a Álava, Vizcaya y Guipúzcoa, cosa que no había sucedido nunca".

En este sentido, ha recordado que ahora se están haciendo homenajes al primer Gobierno vasco, "que no se votó en el conjunto del País Vasco, sino tan solo en Vizcaya y en una parte pequeña de Guipúzcoa".

"Se está dando mucha importancia a ese hecho y creo que es mucho más importante que tengamos ahora un Estatuto que sí se votó en el conjunto el País Vasco, que ha constituido el primer Gobierno vasco legal para los tres territorios históricos y que tiene un respaldo social muy importante", ha manifestado.

AUTOGOBIERNO

A su juicio, no hay que "denigrar" el Estatuto, sino "valorarlo". "Y, de cara al futuro, si realmente hay un cambio, una cohesión social y un consenso entre los ciudadanos en favor de otro sistema, mejor que mejor, y se cambiará. Lo podremos valorar también en su momento, pero yo creo que tener esa carga emocional respecto de un futuro idílico, me parece que puede servir para instruir el futuro, pero no para valorar lo que tenemos ahora mismo", ha dicho.

Javier de Andrés ha considerado que, de cara al futuro, en Euskadi no se debe pretender "querer elevar fronteras, marcar más diferencias, buscar la construcción nacional que tan cara está saliendo en el País Vasco".

En este sentido, ha emplazado a "gestionar bien" las competencias de las que Euskadi dispone, "que no se está produciendo, y es un debate que no se trata nunca". "La realidad es que el País Vasco ha perdido peso en el conjunto de España, estamos perdiendo en muchos sentidos y ámbitos oportunidades y capacidad porque no está habiendo una buena gestión", ha añadido, para poner como ejemplo el caso de la Educación, el PIB o el nivel de renta per cápita.