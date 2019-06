PP vasco acusa a Cs de "minar" el constitucionalismo al atribuir los derechos históricos al nacionalismo

La secretaria general del PP vasco, Amaya Fernández, ha acusado a Ciudadanos de "minar" el constitucionalismo y de "alimentar" a los nacionalistas al atribuir los derechos históricos al nacionalismo. Además, ha insistido en que, si el PNV quiere su apoyo en el Parlamento vasco, debe "dar por finiquitado" su acuerdo de nuevo estatus con EH Bildu y renunciar a pactar el Gobierno de Navarra con la coalición soberanista.

En una entrevista concedida a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, Fernández ha afirmado que los populares vascos se han puesto a trabajar para "recuperar el terreno perdido" en las pasadas elecciones y, por ello, han convocado una convención en septiembre para "reforzar y actualizar" su ideario político, en base a su tradición, "como es la foralidad".

"Nosotros siempre hemos defendido los derechos históricos del País Vasco, que encuentran su acomodo en la Constitución y, por eso, a mí me cuesta mucho entender cómo ayer una persona de Ciudadanos, como Toni Cantó, decía una barbaridad política, como que los derechos históricos de los territorios forales de Bizkaia, de Álava y de Gipuzkoa, son los del nacionalismo", ha apuntado.

De esta forma, se ha referido a las palabras de Cantó que ayer aseguró, a través de Twitter, que Alfonso Alonso defiende "los derechos históricos del nacionalismo vasco". Por ello, ha asegurado que ellos harán "una defensa muy clara de la foralidad porque decir cosas así alimenta" a los nacionalistas "y mina al constitucionalismo".

"Yo siempre he defendido que el diferencial del bienestar de los vascos está en el constitucionalismo, y ese constitucionalismo en Euskadi tiene forma de defensa de la foralidad, de defensa del liberalismo, entendido como los valores del liberalismo bilbaíno: la convivencia, la tolerancia y la moderación, y es lo que vamos a subrayar en la convención de septiembre", ha apuntado.

DIVERSIDAD

En este sentido, ha destacado que en Euskadi hay problemas específicos que hay que abordarlos "de manera específica" porque, "al final, el país es la suma de la diversidad", y ha destacado "la singularidad" también de Galicia. "Es lógico que las organizaciones autonómicas, en este caso el PP vasco, entienda que tiene que poner el acento en aquello que le define y que le da una singularidad propia", ha manifestado.

La dirigente popular ha apuntado que la ciudadanía sabe que el PP "ha sido tradicionalmente signo de recuperación económica, de salida de la crisis y de creación de empleo". En todo caso, ha asegurado que lo que el partido va a hacer en Euskadi en septiembre "no va a ser prescindir de las siglas, sino poner en el centro los problemas concretos que tienen Euskadi y los vascos, que es algo muy diferente".

Preguntada por si se va a hacer una especie de UPN a la vasca y se va a cambiar su denominación de la formación en la Comunidad Autónoma, Amaya Fernández ha asegurado que a ella no le consta "que, de manera oficial, haya nada sobre el particular".

En cuanto al presidente del PP de Gipuzkoa, Borja Sémper, al que se ha acusado de esconder las siglas del Partido Popular durante su campaña como candidato a la Alcaldía de San Sebastián, ha explicado que éste siempre "ha defendido las siglas" de la formación. "Lo que él hizo, porque tiene un carácter propio y un perfil propio dentro del partido, es poner en el centro aquello que él consideró que era más importante, que es Donostia-San Sebastián", ha apuntado.

AYUDAR AL PP DE CASADO

Además, ha asegurado que los populares vascos están para "ayudar al PP de Pablo Casado, igual que el presidente Casado va a entender" que el partido en Euskadi "tiene la necesidad de poner acento propio en esas singularidades vascas".

Fernández ha recordado que, cuando el líder del Partido Popular nacional vino a Vitoria, "hizo algo que no hacen los presidentes de otros partidos, que es defender el Concierto Económico"

"Yo creo que hay un compromiso claro con la comprensión de que el PP vasco tiene, porque forma parte de su ADN y de su historia, la necesidad de defender las señas de identidad que nos hace reconocibles y que valoran los ciudadanos vascos, como es la foralidad, el liberalismo, el Concierto Económico y nuestro régimen de autogobierno. Defender el autogobierno es defender la Constitución", ha remarcado.

Por ello, ha mostrado su convicción de que existe una "absoluta comprensión" por parte de la dirección nacional y del presidente, pablo Casado, de la necesidad de respeto a "esa forma de entender el PP vasco". "Es normal que las organizaciones territoriales busquemos instrumentos de revitalización y de ganar músculo político en Euskadi", ha subrayado.

NAVARRA Y EH BILDU

La secretaria general del PP vasco ha insistido en que no se puede pactar con partidos políticos "que siguen sin condenar el asesinato selectivo de seres humanos". "Nosotros no podemos entender que en una Comunidad Foral, como la de Navarra, se intente formar un Gobierno en torno a fuerzas políticas que no condenan el asesinato selectivo de seres humanos. Nosotros ese cordón sanitario lo hemos mantenido siempre", ha indicado.

Amaya Fernández ha lamentado que en la pasada campaña en Euskadi "todas las fuerzas políticas, a excepción del PP, han mostrado su disposición a llegar a acuerdos de Gobierno con Bildu. Por ello, les ha emplazado a que "recapaciten".

Además, ha manifestado que el PP ha marcado "con mucha claridad", desde julio, cuando el PNV "selló un acuerdo con EH Bildu para impulsar eso que ellos llamaron un nuevo estatus jurídico, basado en la exigencia del derecho de autodeterminación y secesión, con dos categorías de vascos", que los jeltzales tienen que elegir porque solo hay dos opciones: "la estabilidad, que representa el Partido Popular vasco, o Bildu".

En este sentido, ha destacado que se trata de un decisión que debe tomar el PNV. "Hemos planteado dos exigencias, que la ponencia de autogobierno se dé por finiquitada porque no tiene ningún sentido que se apueste por un pacto con el PP y, a su vez, por un pacto con Bildu en el modelo de organización política que tiene que tener Euskadi, y por supuesto, no se entienden gobiernos con el apoyo de Bildu", en alusión también al posible Gobierno de Navarra.

Fernández ha asegurado que su partido ha reaccionado "rápido y de manera tajante" al desautorizar los contactos de los populares de la localidad alavesa de Labastida con EH Bildu para que apoyara la investidura de Daniel García como alcalde, tras haber sido la lista más votada. "No cabe ninguna posibilidad de que haya el PP vasco selle acuerdos o pactos con Bildu", ha subrayado.

La dirigente popular ha recordado que hay una producción legislativa en el Parlamento Vasco "manifiestamente mejorable" y ha apuntado que "la mitad de los consejeros vascos están quemados por su gestión". "Nosotros entendemos que es necesario que nosotros cumplamos con la función de utilidad que nos exigen los ciudadanos. Nuestra responsabilidad es valorar aquellas cuestiones que se presentan y, en la medida en que son beneficiosas para los ciudadanos, poder aprobarlas", ha añadido.

ALTERNATIVA AL NACIONALISMO

También ha apuntado que su partido, en la convención de septiembre, presentará "una alternativa política clara" al nacionalismo. "El PNV siempre va en la misma dirección, que es avanzar hacia ese estado vasco independiente, que es contraria a la foralidad y a nuestra trayectoria", ha señalado.

En esta línea, ha afirmado que, en la ponencia de autogobierno del Parlamento Vasco, en la que se trata la reforma estatutaria, "el escollo" está "en las dos cosas que han planteado" jeltzales y EH Bildu, como son "el derecho de secesión y que haya dos categorías de vascos, unos de primera y unos de segunda".