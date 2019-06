PP y Cs firman en Zaragoza un acuerdo de 50 medidas que son la base de un proyecto de gobierno "moderado" de centro

De esta forma lo ha definido al previsible alcalde de Zaragoza a partir de este sábado, Jorge Azcón, quien acompañado de la también previsible vicealcaldesa de la ciudad han rubricado, uno a uno, los cinco folios del acuerdo '#50medidasparaelcambioenzgz'.

"Es el pistoletazo de salida para un cambio en Zaragoza, que la ciudad necesita", ha resumido Sara Fernández, al tiempo que ha añadido que recoge las líneas programáticas defendidas durante la campaña electoral para "beneficiar a todos, después de 16 años de gobiernos populistas y socialistas y que marcan una nueva era".

Azcón ha agregado que este acuerdo "se siembra un gobierno futuro para resolver los problemas de los zaragozanos en lugar de crearles problemas, como en el pasado".

"Sienta las bases de un gobierno futuro que traiga a Zaragoza el gran cambio del que se ha hablado en campaña electoral y durante cuatro años en la oposición. Es el inicio de un cambio al centro derecha y mañana será el primer día que empezará a acabar con la única gran ciudad que lleva 16 años de gobiernos de izquierda".

Ha calificado de "absolutamente importante en la historia de la ciudad" esta jornada porque "no es sencillo que haya un cambio político y que el centro derecha gobierne, pero será una realidad y es una magnífica noticia para el PP y Ciudadanos y para la ciudad de Zaragoza".

CONCEJALÍAS

Ambos han negado que se haya abordado la composición del Gobierno municipal y también los dos han coincidido en señalar que no habrá problema para que se pongan de acuerdo.

"Primero se aborda el pacto que es de interés general para dejar los aspectos partidistas y será muy sencillo, desde el lunes, formar un gobierno en el que todos estemos representados y que se centre en los problemas de la gente".

Al respecto, Azcón ha abundado en que "lo importante, de verdad, es este programa de gobierno y desde el lunes, nos pondremos de acuerdo en la estructura de ese futuro Gobierno".

Jorge Azcón ha incidido en que este acuerdo "no va de exigencias, sino de solucionar problemas a los zaragozanos, poner ideas y proyectos pensando en la ciudad de Zaragoza".

RECUERDO A ATARÉS

En esta línea ha dicho que promete "diálogo y consenso" para agregar que con "el diálogo como eje transversal se dará carpetazo a las formas del actual equipo de gobierno en funciones". "Desde el primer día el diálogo estará con este gobierno y el que quiera se puede adherir al acuerdo de 50 puntos".

En esta línea ha expuesto que el futuro gobierno de coalición llamará a todos los partidos con representación en el ayuntamiento y en aras del mayor nivel de acuerdo y consenso en las cuestiones de ciudad.

A colación ha mencionado al último alcalde del PP, el fallecido José Atarés, de quien Azcón ha elogiado que logró que el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) saliera aprobado por unanimidad. "Esa política y esa filosofía queremos que esté presente en todas las decisiones".

Por último, Sara Fernández ha declinado opinar sobre el posible acuerdo entre el PP y Cs en Huesca que podrían conllevar que el candidato de la formación naranja con 3 concejales de un plenario de 21 se hiciera con la Alcaldía. "No puedo opinar porque no he estado en la negociación. En Zaragoza hemos llevamos dos líneas de negociación --PP y PSOE-- y se ha materializado con el PP".

50 MEDIDAS

Entre las 50 medidas del acuerdo programático figura el apoyo a "todo tipo de familias" impulsando las rebajas fiscales a las numerosas y monoparentales y implantando un cheque guardería para favorecer la conciliación hasta que el Gobierno de Aragón ejerza íntegramente esa competencia.

La lucha contra la soledad no deseada de las personas mayores, será una prioridad con la creación de un Plan de Atención Integral Domiciliaria, al tiempo que se desarrollará un plan de lucha contra la pobreza infantil.

Se creará la Oficina Municipal de Vida Independiente y Accesibilidad Universal para personas con discapacidad y se impulsará un gran acuerdo con lacra la violencia de género con la aprobación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género y dotar con suficiente cuantía presupuestaria todas las medidas de prevención y protección integral para acabar con esta lacra social.

"Defenderemos los derechos de las personas lesbianas, gais, bissexuales, transexuales, transgénero e intersexuales y lucharemos por la igualdad de trato contra la discriminación por razón de orientación sexual, identidad y/o expresión de género, implantando todas las medidas necesarias con dotación presupuestaria para alcanzar la práctica y real protección de los derechos de igualdad de trato y no discriminación de las personas LGTBI y sus familiares, de acuerdo con la Ley de 2017".

Este es el contenido del punto 6 y sobre el que Azcón ha recordado que el PP, al igual que el resto de puntos los ha firmado en otras Comunidades autónomas. Sara ha agregado que Cs lo incluyó en el decálogo inicial y "finalmente consta en el acuerdo que se ha llevado a cabo".

La promoción del deporte en los centros educativos y el impulso a la creación de un campo de 2.000 localidades para que el CD Ebro y el Zaragoza CFF celebren sus encuentros oficiales. Asimismo, se recoge impulsar una propuesta que permita reformar el campo de la Romareda desde la colaboración público-privada para posibilitar un equipamiento "de la máxima calidad y prestaciones acorde con la categoría de la ciudad y el prestigio del club sin coste económico para los zaragozanos".

CALIDAD

A estas medidas del epígrafe de la Zaragoza inclusiva le siguen las de la ciudad inteligente que pasan por una "operación rescate" de los servicios públicos con especial atención al transporte, limpieza y zonas verdes, con un plan de poda extraordinario.

Convertir a Zaragoza en un referente de las Smart Cities mediante las nuevas tecnologías para facilitar los trámite vía móvil es otro objetivo junto a la "paralización de los proyectos relacionados con la línea 2 del tranvía" y la apertura del diálogo para aprobar un nuevo plan de movilidad que reorden el autobús con una flota de vehículos cien por cien eléctricos.

La restitución de la Unidad de Apoyo Operativo (UAPO) de la Policía Local también se cita expresamente con la incorporación del sistema Vio-gen del Ministerio del Interior, crear unidades de proximidad urbanística en los barrios y un plan de vivienda público-privada en rehabilitación, junto a la revisión de los equipamientos es otra meta.

La economía circular, la apuesta por las energías limpias, el vehículo eléctrico y la gestión de los residuos domésticos y comerciales se incluyen en el apartado de ciudad sostenible, junto a la evaluación del estado de los tres cauces.

En el epígrafe 'Ciudad próspera' se apuesta por bajar los impuestos y una "revolución fiscal para" incentivar la creación de empleo y la generación de riqueza; realizar una auditoría y reorganizar la estructura municipal para atraer inversiones y apoyar al comercio local.

El apartado 'Ciudad Universal' recoge un plan de fomento del turismo, impulsar una nueva marca Zaragoza, el programa 'Enciende la Ciencia', las recreaciones históricas, ampliar las capacidades de la Tarjeta Ciudadana, entre otras.

El último epígrafe titulado 'Ciudad participativa' busca la coordinación institucional, la transparencia, simplificar la administración y despolitizarla. Asimismo, se adaptará el plan estratégico de subvenciones con criterios transparentes y se cambiará "de forma radical" los presupuestos participativos.