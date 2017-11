PP y Cs de Madrid critican "adoctrinamiento" en aulas catalanas, Podemos pide no alimentar el odio y PSOE no alarmar

Así se ha puesto de manifiesto en el debate de una proposición no de ley, del Grupo Parlamentario Popular, que se ha debatido en el Pleno de la Asamblea y que ha salido adelante con los votos del PP y Ciudadanos.

Por medio de la iniciativa se pide al Gobierno de Mariano Rajoy que actúe de forma "rápida y eficiente" contra cualquier actuación de acoso así como que velé por el cumplimiento de los principios constitucionales.

En ella, se ha instado al Gobierno nacional a que refuerce las funciones de Alta Inspección Educativa ante las "actuaciones vulneradoras por las administraciones educativas contrarias a la Constitución", realizando requerimientos e inspecciones en centros educativos o elaborando informes. Asimismo, entre otras medidas, se pide que se garantice que los centros educativos sean "lugares de aprendizaje y libres de adoctrinamiento".

Durante el debate parlamentario, la diputada del PP María Gádor Óngil ha señalado que la situación que "viven algunos hijos de guardias civiles o aquellos niños que no manifiestan determinados compromisos políticos proindependistas" en Cataluña es claramente "acoso escolar" y por ello como tal debe tratarse. "Preservar la neutralidad en los centros debe ser una prioridad", ha defendido.

"La Ley del Estatuto Básico del Empleado Público establece neutralidad en el servicio público como uno de los principios éticos que deben regir la función pública calificando como falta muy grave la violación de esa imparcialidad. Esa imparcialidad es Cataluña es muy distinta", ha puesto de manifiesto.

En este punto, ha indicado que en las aulas catalanas "se exhiben murales, banderas sectarias, pancartas y algún otro tipo de emblema que podría calificarse adoctrinamiento escolar y partidista". Para el PP, "el adoctrinamiento de menores en centros escolares es lamentable, porque es un comportamiento propio de regímenes totalitarios".

Por su parte, la diputada de Ciudadanos Mayte de la Iglesia ha adelantado que votan a favor de la iniciativa por "responsabilidad", a pesar de que el PP les hizo "el vacío en el Congreso ante una moción" que presentaron sobre el mismo tema.

"Durante décadas la permisibilidad y la falta de dejación de funciones del Gobierno, atribuidas al artículo 150 de la LOE modificada por LOMCE, han sembrado el terreno para el fomento del odio y la radicalización", ha criticado, para a continuación indicar que las administraciones autonómicas "colonizadas por la ideología nacionalista se servían de sus competencias para alimentarlos y propagarlos".

De la Iglesia ha señalado que esto también está sucediendo en Baleares o Valencia. "Mientras que los alumnos catalanes están en barracones porque no se construyen colegios se detrae esos fondos para colonizar otras comunidades autónomas y adoctrinar por medio de fundaciones. Esto esta pasando", ha puesto de manifiesto.

"LEÑA AL FUEGO"

El diputado de Podemos Eduardo Fernández Rubiño ha afeado al PP traer una iniciativa de ámbito nacional y que siembra "la sombra de la sospecha" sobre otras autonomías. Para Podemos, el discurso de la presidenta de la Comunidad, Cristina Cifuentes, se basa "en confrontar con otras comunidades".

"Pero, les voy a contar una cosa, ni el mejor aparato de adoctrinamiento ni la mejor maquinaria de propaganda de un estado totalitario habría conseguido el discurso del odio que han generado en Cataluña", ha dicho a continuación, para señalar que la representación independentista ha pasado de un 11 al 48 por ciento actual desde que Gobierno Mariano Rajoy.

Rubiño ha criticado que el PP esté siempre "echando leña al fuego". A su parecer, lo que quieren es "tribunal político a su medida para poder intervenir en cuestiones autonómicas a su beneplácito". "Exactamente igual que hace el Ministerio de Hacienda con el Gobierno de Ahora Madrid cuando hay muchas instituciones que están en una posición similar", ha dicho.

A continuación, ha dicho que los populares "no pueden dar lecciones de adoctrinamiento, porque en Madrid siguen manteniendo con dinero público colegios que adoctrinan ideologías ultracatolicas".

PSOE: "NO SE PUEDE GENERALIZAR"

Por su parte, la diputada del PSOE Josefa Pardo ha comenzado su intervención asegurando que iba a hablar sobre la iniciativa y no de como "arreglar Cataluña" desde la Asamblea. "Desde el PSOE condenamos los hechos que han motivado la presentación de esta proposición, lo hacemos sin paliativos, es intolerante el acoso del que han sido víctimas algunos niños durante los acontecimientos fuera del orden constitucional", ha puesto de manifiesto.

A su parecer, "el acoso, la persecución, debe ser combatida por toda la sociedad y esto debe hacerse no solo de manera sancionadora sino con educación cívica para formar ciudadanos libres". Pero, Pardo ha defendido que "los procedimientos ya están regulados en el ámbito competencial donde se tienen que poner en marcha estas medidas".

En este punto, ha dicho que cuando el autobús de la plataforma Hazte Oír recorrió la Comunidad los socialistas no observaron que el Gobierno regional "tomará ninguna iniciativa al respecto", y ahí "claramente se hacía una vejación".

"Es muy peligroso y no se puede generalizar las actuaciones vividas en Cataluña y trasladarlas al conjunto de España. No se puede crear un problema donde no lo hay, creando alarmismo", ha defendido. Aguado ha trasladado que en España "no existe adoctrinamiento ni se fomenta el odio ni la radicalización".