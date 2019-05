PP y Cs reclaman ampliar la euroorden y JxCat dice que España hace el ridículo: "Liberen a nuestros rehenes"

Candidatas del PP y de Ciudadanos las elecciones europeas han subrayado este jueves su propuesta de que se reforme la euroorden para que se incluyan en ella los delitos de rebelión y sedición, en un debate en el que la representante de Junts per Catalunya ha reaccionado afirmando que España ha hecho el ridículo con este asunto y pidiendo que se "cancele el juicio de la vergüenza" contra los promotores de la independencia. "Liberen a nuestros rehenes", ha dicho.

El asunto ha surgido durante un debate entre mujeres candidatas celebrado en Casa de América y organizado por Efe con motivo del día de Europa, con Pilar del Castillo (PP), Iratxe García (PSOE), Maite Pagazaurtundua (independiente en la lista de Cs), Erika Casajoana (JxCat), Izaskun Bilbao (PNV), Idoia Villanueva (Unidas Podemos) y Ana Miranda (BNG, que se presenta en coalición con ERC y Bildu).

La euroorden la ha mencionado Pilar del Castillo, recalcando que entre Estados de Derecho, como deben ser todos los miembros de la UE, tiene que haber un reconocimiento automático. Su propuesta ha sido acogida con una carcajada por Casajoana, presidenta de CATGlobal, la asociación que recauda fondos para apoyar al expresidente catalán Carles Puigdemont, huido en Bélgica.

La propuesta de Del Castillo ha recibido el respaldo de Pagazaurtundua y, cuando ha llegado su turno a Casajoana, ha pedido a los partidos constitucionalistas que "dejen de hacer el ridículo en Europa" y ha recalcado que "ni con toda la violencia que se han inventado es rebelión ni es sedición", tal como consideraron los tribunales alemanes.

"En Europa se hacen cruces", ha dicho, recordando que los jueces Pablo Llarena y Carmen Lamela enviaron documentos con defectos de forma. "Han retirados dos euroórdenes y estamos esperando la tercera", ha dicho también. Ninguna de las otras participantes ha hecho alusión al asunto y, para ese momento del debate, la socialista Iratxe García ya había tenido que marcharse al acto de presentación de la candidatura en Toledo.

Cataluña ha vuelto a surgir en el debate cuando ya se había marchado, también, Pilar del Castillo, en el momento en el que hablaban de Venezuela. Casajoana abría el debate y ha afirmado que está en contra de "cualquier golpe de Estado" porque Cataluña es "un país avanzado y una sociedad pacifista" y que así lo han demostrado "todos las manifestaciones impecablemente pacíficas" para reivindicar el "derecho de autodeterminación y los derechos fundamentales".

La candidata ha preguntado entonces si el presidente de la Asamblea Nacional venezolana, Juan Guiadó, reconocido por España como presidente encargado, que "ha dado un golpe de Estado", es "un héroe y Jordi Cuixart, que se sube a un coche, es un golpista".

"ESTAR PRÓFUGO ESTÁ FATAL"

La respuesta se la ha dado Pagazaurtundua, que le ha recordado que lo importante es "seguir las leyes" y "violar las leyes está fatal". "Estar prófugo está fatal porque está escapando de la responsabilidad que tiene que asumir con respecto al juicio que tiene que tener una sociedad democrática", ha dicho respecto a Puigdemont aunque sin mencionarlo.

El asunto ha motivado un rifirrafe posterior al debate entre ambas, porque Casajoana le insistía en que no debe llamar "prófugo" a Puigdemont, porque no hay ninguna euroorden contra él y no tiene cuentas con la justicia de países que considera "democráticos" y Pagazaurtundua le respondía que sí tiene que responder a la Justicia española, que es donde tiene abierta una causa.

En el caso de Venezuela, la candidata por Cs ha recalcado que Nicolás Maduro ha violado la ley y a eso obedece el reconocimiento de Juan Guaidó y ha apostado por seguir la línea que defiende el expresidente Felipe González, "que no entiende el diálogo voluntarista de Zapatero". No estaban las representantes del PSOE ni del PP para defender las posiciones de sus partidos. La del PNV ha defendido el trabajo del Grupo de Alto Nivel de la UE, impulsado por España.

En cambio, tanto Villanueva como Miranda han criticado el reconocimiento a Juan Guaidó y han apostado por la mediación que han ofrecido México y Uruguay. La candidata del BNG lo ha hecho apelando a lo que ha aprendido de quien considera un hombre de "cultura de paz", Raül Romeva, hoy en prisión preventiva y juzgado por el proceso independentista. Miranda está convencida de que Romeva podría formar parte de una mesa de diálogo sobre Venezuela.

Cataluña ha dado origen a otros cruces en el debate, cuando Pagazaurtundua ha esgrimido un documento de la Comisión Europea según el cual Cataluña es la región peor gestionada de Europa u Casajoana se ha preguntado si era por el 155.

Además, aprovechando que la candidata del PNV se quejaba de que la Ertzaintza no tenga acceso a foros de coordinación policiales eruropeos, Casajoana ha dich que el CNI mantuvo a los Mossos "en babia sobre el imán de Ripoll" y ha reclamado "a la alianza del 155" que permita una comisión de investigación.