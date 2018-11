PP dice que Cospedal deja la dirección "de mutuo acuerdo" con Casado y pide a Delgado que deje el Consejo de Ministro

En rueda de prensa tras la reunión del comité de dirección del PP, García Eegea ha explicado que Cospedal ha charlado esta mañana con Casado y de mutuo acuerdo han decidido que dejara su puesto en la dirección nacional 'popular'. Mantiene sin embargo su escaño en el Congreso, cargo que es personal y que desde el PP no se le ha pedido que deje.

El portavoz ha exigido tras esta noticia al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y al secretario general de Podemos, Pablo Iglesias que "no se atrevan a hablar" de este asunto mientas Delgado no dimita. "Espero que no tengan la osadía y el atrevimiento de dar una sola indicación", ha añadido Egea.

(((SEGUIRÁ AMPLIACIÓN)))