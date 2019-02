El PP se jacta de que el Congreso haya sido incapaz de aprobar conclusiones sobre la investigación sobre su 'caja b'

"Estamos encantados de que no se hayan podido poner de acuerdo para acusarnos de algo de lo que no tienen derecho a acusarnos", ha confesado Escudero a Europa Press, tras destacar que, "hasta hace un mes", PSOE, Unidos Podemos y Ciudadanos actuaban al unísono en la comisión.

A su juicio, este desenlace demuestra lo que ha sostenido el PP desde que arrancó la comisión hace casi dos años, que "todo era una farsa". "No pretendían esclarecer ni aclarar ninguna verdad, ni adoptar medidas o hacer propuestas para que esto, no sabemos qué, no vuelva a ocurrir", ha apostillado.

LA AVARICIA ROMPE EL SACO

En su opinión, en estas últimas semanas se ha puesto de manifiesto una "clara incompatibilidad" entre Unidos Podemos y el PSOE y, además, era "inviable", como proponía el partido morado, aprobar una conclusiones que mandataran al próximo Congreso a retomar la investigación para citar, entre otros, al expresidente del Gobierno y del PP Mariano Rajoy.

"La avaricia rompe el saco", ha sentenciado la diputada del PP, quien se ha mostrado convencida de que con este final ha quedado claro que esta comisión "ha sido una broma a costa del erario público". "Han estado entretenidos para tener una repercusión mediática, pero no han sabido llegar al final", ha resumido.

En cualquier caso, ha recalcado que, aunque se hubieran podido aprobar una conclusiones en la comisión, éstas habrían carecido de "validez jurídica" porque la disolución del Congreso el próximo martes hacía imposible que fueran ratificadas por el Pleno.