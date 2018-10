PP y Cs defienden que el Congreso pida la dimisión de Delgado por sus "perversas amistades" con Villarejo y Garzón

Aunque la diputada de Podemos Gloria Elizo no lo ha anunciado de forma expresa, Unidos Podemos tiene previsto abstenerse frente a esta moción, lo que facilitará que el texto del grupo parlamentario popular salga adelante con el apoyo de Ciudadanos.

El portavoz naranja durante el debate de este asunto en el Pleno parlamentario de este martes, José Ignacio Prendes, ha llegado a señalar que el país no necesita "una ministra que no ceda al chantaje, sino una ministra que no pueda ser chantajeada", en alusión a las grabaciones que se han hecho públicas las últimas semanas de un encuentro celebrado en 2009n entre Delgado, Garzón, el comisario ahora en prisión y otros mandos policiales. (HABRÁ AMPLIACIÓN)