El PP acusa a Compromís de financiación ilegal y Oltra defiende su honradez: "No se lo consiento"

"No se lo consiento", le ha dicho Oltra al titular del PP en esta comisión, Luis Aznar, en una sesión de duro enfrentamiento entre ambos y de acusaciones cruzadas de irregularidades por la financiación de sus respectivos partidos.

El portavoz 'popular' ha asegurado que hay tres millones de euros del grupo parlamentario de Compromís "distraídos al control del Tribunal de Cuentas" y otros 800.000 euros de la campaña electoral de 2015 con los que, según ha dicho, "se ha estado financiando ilegalmente el partido". "Esto no va a terminar aquí", ha advertido, anunciado que van a pedir información escrita de la justificación de todas esas cifras. "Lo suyo es un muestrario de irregularidades", ha sentenciado Aznar.

"Eso no es verdad, me la juego con cualquiera, pero sobre todo con el PP", le ha replicado Oltra, que ha negado ilegalidades y que ha dicho que si el Tribunal de Cuentas hace "salvedades" a la contabilidad de Compromís es porque presenta los datos. "Ustedes igual no tienen salvedades del Tribunal de Cuentas porque meten su contabilidad en B debajo de la alfombra, pero debajo de la alfombra está la Audiencia Nacional y los tribunales", ha agregado.

