PP abandona la Comisión de Investigación de Corrupción de la Asamblea de Madrid por "falta de respeto a la institución"

Así lo han indicado en rueda de prensa el portavoz del PP, Enrique Ossorio, junto al portavoz en la Comisión de Investigación sobre Corrupción, Alfonso Serrano.

Esta decisión se toma después de la intervención de la portavoz de Podemos en la comisión, María Espinosa, en la última sesión con el presidente de ADIF, Juan Bravo. La diputada aludió a que la comparecencia de Bravo servía para poder arrojar luz a lo que ha pasado en la operación Lezo. "No le permito que hable de saqueo en esa época", le replicó Bravo.

Así, Ossorio ha señalado que en esta Comisión "se confunde de manera deliberada la tensión de un debate parlamentario con el insulto, la descalificación y el acoso", lo que ha convertido la misma, a su juicio, "en un escenario para el trato inquisitorial y el linchamiento político".

En esta línea, el portavoz ha afirmado que "los grupos de la oposición se han escudado de manera vergonzante en su inmunidad parlamentaria para insultar a un grupo y a un partido que representa a la mayoría de los madrileños, manifestaciones, que realizadas fuera de la Asamblea generarían una querella por injurias y calumnias".

CONTRA PODEMOS

Así, el popular ha puntualizado que este comportamiento se da "especialmente en el caso de Podemos que ha contado con la permisividad de la presidenta de Comisión (Cs) Dolores González Pastor. "La presidenta no ha hecho lo que tenía que hacer para proteger a los comparecientes y, ante esa actitud de Podemos, yo creo que los otros grupos tendrían que haber reaccionado para evitarlo", ha añadido.

Ossorio ha sostenido que en una comisión de investigación se debe respetar escrupulosamente los derechos de los comparecientes, no sometiéndoles durante sus comparecencias a "interrogatorios que exceden el objeto de su citación y a juicios de valor que ponen en cuestión sus derechos fundamentales".

"Durante estos años hemos trabajado sin poner pegas, lo único que hemos pedido es que esto no fuera una causa general contra el Partido Popular. No nos hemos opuesto a que se pidiera información al Gobierno y se ha mentido cuando se ha dicho que el Gobierno no ha facilitado información", ha añadido el portavoz popular.

Además, Ossorio ha insistido en que en esa comisión "se ha faltado al respeto a esta institución, a los miembros del PP y algunos de los intervinientes". "Este acoso y derribo nunca ha defendido la presunción de inocencia", ha lamentado Ossorio.

Por su parte, el portavoz del PP en la Comisión, Alfonso Serrano, ha indicado que el PP nunca se ha opuesto a ninguna comparecencia ni a tratar los asuntos que se planteaban. "El fracaso de esta comisión es responsabilidad del tripartito de la oposición que la ha convertido en un circo mediático para lograr titulares y convertirse en estrellas algunos de sus portavoces", ha criticado.