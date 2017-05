El PP dice que Catalá saldrá "reforzado" ante el debate de reprobación, que "raya el filibusterismo parlamentario"

En declaraciones en el Congreso, tras la reunión de la Junta de Portavoces, Hernando ha pedido "moderación" a los grupos parlamentarios ante este debate porque, en su opinión, no se puede estar "reprobando a los ministros cada vez que uno quiere o le viene en gana".

El dirigente del PP ha subrayado que esas reprobaciones --el PSOE pide reprobar tanto a Catalá como al fiscal general del Estado, José Manuel Maza, y el fiscal jefe Anticorrupción, Manuel Moix-- no tienen "ninguna consecuencia" porque esa figura "no existe desde el punto de vista reglamentario. "Más allá de una exacerbación del debate, me parece absolutamente improcedente realizar este tipo de actuaciones", ha enfatizado.

CATALÁ, "EN ABSOLUTO QUEDARÁ TOCADO"

Dicho esto, se ha mostrado convencido, en todo caso, de que el titular de Justicia no quedará "en absoluto tocado". "Creo que sale absolutamente reforzado porque esto es una medida de filibusterismo parlamentario", ha apostillado. De hecho, ha recalcado que "el consejero de Justicia de la Junta de Andalucía está reprobado y ahí está tan contento".

Tras asegurar que están "muy satisfechos" de la labor de Catalá "y todo lo demás son meras mentiras en algunas ocasiones", ha criticado que "algunos" intenten "sacar pecho" en medio de su "debate interno" y otros quieran "hacer daño al Gobierno".

CRITICA A Cs POR APOYAR LA MOCIÓN

Hernando ha indicado que al PP le "sorprende" que Ciudadanos vaya a apoyar la moción del PSOE porque "siempre ha defendido la independencia de los tribunales" y ha criticado la "supuesta injerencia política sobre la actividad de la Justicia".

Así, ha dicho no entender que "un día se esté hablando de la politización de la Justicia y a continuación se esté de acuerdo" en votar en el Congreso una iniciativa para "politizar más la Justicia". "Lo entiendo por parte de la izquierda, que no ha respetado nunca la separación de poderes y siempre ha intentado condicionar la actividad de jueces y tribunales, está en su ADN, pero me sorprende que esto suceda con Cs", ha concluido.