El PP de Castilla-La Mancha a disposición de Casado para "echar a Sánchez de La Moncloa" y tener así una "España fuerte"

En su intervención al comienzo de la reunión del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, donde se ha recibido con aplausos la entrada tanto del portavoz, Ignacio Cosidó, como de Núñez, ha recordado que el camino para lograr vencer en las elecciones de mayo de 2019 pasa por realizar "un buen trabajo de partido". Así, ha señalado que el proyecto regional es "fresco, con juventud", pero con la experiencia tanto de alcaldes como portavoces de municipios que ya trabajan en las instituciones.

Así, ha reiterado que para ganar en los próximos comicios, el partido (PP) debe estar bien estructurado, y ha añadido que la posición del presidente regional "siempre será secundaria ante la cohesión del partido", dejando así de lado cualquier tipo de protagonismo que pudiera adquirir su figura.

Núñez ha recordado al comienzo de su intervención que tan solo llevan al frente de la nueva ejecutiva regional un mes y medio, pero ha señalado que su etapa como alcalde de Almansa y en la diputación, además de haber pertenecido a las Nuevas Generaciones al mismo tiempo que Casado, le dan "una visión real y global de cómo trabajar desde el partido".

En este sentido, ha apuntado que el "espíritu de trabajo" de Casado y el suyo es "similar", algo que a su juicio "facilita" su relación con el presidente. Esto es "indispensable para sacar adelante el proyecto".

PAGE Y PODEMOS

Núñez ha añadido que ahora afrontan la carrera electoral recogiendo el testigo que permitió ganar en las elecciones de 2015, si bien no pudieron formar gobierno debido "al pacto de Page con Podemos". Al presidente socialista le ha afeado que "alabe a Ciudadanos" pero que permita que la vicepresidencia de la Junta y varios altos cargos estén en manos de Podemos.

En este sentido, ha apuntado que ese pacto de Gobierno conlleva circunstancias negativas como "el ataque a la caza" o "el ataque a la Iglesia", señalando que no se permite acceder a hospitales públicos a religiosos. Además, Núñez ha indicado que hoy en Castilla-La Mancha se defiende no apoyar a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, o no se apoya la unidad de nuestro país. "Todo para dar el gusto a Podemos y a Pedro Sánchez, a quien Page, sin tapujos, aplaude, abraza, defiende y protege", ha añadido.