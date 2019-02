Política

PP vasco dice que, si Casado gobierna, se realizarán las transferencias "desde la legalidad y la lealtad"

La secretaria general del PP vasco, Amaya Fernández, ha afirmado que no tiene "ninguna duda" de que Pablo Casado "cree en el autogobierno y en las singularidades" de Euskadi, y de que, si gobierna, se realizarán las transferencias "desde la legalidad y la lealtad". No obstante, ha advertido de que no es "leal" que PNV pacte con EH Bildu para "derribar" el actual régimen de autogobierno, "incluyendo la autodeterminación y dos categorías de vascos".