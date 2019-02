PP avisa a Carmena que irá a los tribunales por el empleo "irregular" en Madrid Destino de la hija del CEO

"Si tienen que ejercer acciones judiciales, ejérzanlas, pero respeten el honor y la dignidad de las personas y que no sea una cuestión de meros réditos electorales. Hagamos una política honesta", ha defendido Carmena ante la concejala del PP Isabel Rosell, que ha cuestionado el currículo de una trabajadora de Madrid Destino, hija del CEO de la empresa.

Rosell ha anunciado que si el Gobierno municipal no actúa, su grupo podría hacerlo vía judicial. La portavoz del PP de Cultura ha llevado a la comisión del ramo unos datos del currículo que cree que han sido "maquillados porque no coinciden con la experiencia señalada en la declaración jurada".

La edil del PP cree que esta trabajadora puede "publicar en Linkedin el currículo que crea oportuno" pero no pueden "falsearse" datos que le lleven a ocupar una plaza en un concurso "con bases a medida". "No lo vamos a admitir. Es una irregularidad flagrante como establece el dictamen de la Oficina Antifraude que tiene escondido en un cajón. Si ustedes no toman medidas posiblemente nosotros lo haremos en los tribunales", ha indicado.

"Yo no me voy por las ramas sino por el derecho", ha contestado Carmena, que ha puesto en el centro de su argumentación la gravedad de poner en cuestión el nombre de trabajadores acusándoles de actos que pueden ser constitutivos de delito y que no tienen posibilidad de defenderse. Esto va "en contra del derecho". La titular de Cultura ha recordado que está en marcha un recurso de reposición por parte de otra profesional que "posiblemente se ha sentido herida por no haberse valorado sus méritos" suficientemente.

"No puede ser que se argumenten y se enseñen documentos sobre las que no he tenido acciones. Si cree que tiene que hacer acciones judiciales, ejérzanlas pero respete el honor y la dignidad", ha contestado Manuela Carmena.