PP afea a Carmena que "incumpla" su código ético y exige el cese a Arce por estar investigada por sus tuits de Lavapiés

El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha afeado este martes a la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, que "incumpla su código ético" y ha exigido el cese a la concejal de Ahora Madrid Rommy Arce por estar citada a declarar "como investigada" por un presunto delito de incitación al odio a raíz de sus tuits sobre la muerte del mantero de origen senegalés Mmame Mbaye.

"Es el quinto imputado en el Gobierno de Carmena, ahora le toca a Rommy Arce, en este caso, por un posible delito de odio en sus tuits que lanzó en los disturbios de Lavapiés en los que comparaba la actuación policial de Mmame Mbaye con el asesinato de Lucrecia Pérez.Para Carmena, sin embargo, esto no es motivo de reproche, ya que el otro día lo dijo en rueda de prensa que no tenía que cesar a nadie por los disturbios de Lavapiés y que no había ningún motivo de reproche. Sin embargo, un juez sí entiende que puede haber un reproche penal", ha sostenido Almeida.

En esta línea, el portavoz popular en el Consistorio se ha cuestionado "hasta cuándo Carmena va a seguir incumpliendo y va a seguir siendo papel mojado el código ético de Ahora Madrid". "¿Hasta cuándo Manuela Carmena pide para los demás lo que no se aplica ni a sí misma ni a su equipo de Gobierno? ¿Hasta cuando va a seguir poniendo el interés particular de Ahora Madrid y su propio interés como alcaldesa frente al de los ciudadanos de Madrid?", le ha espetado a la alcaldesa.

Por último, Almeida ha sostenido que Rommy Arce "ha sido reprobada en el Pleno del Ayuntamiento precisamente porque se dedica a este tipo de algaradas más que gestionar los problemas de los ciudadanos", al mismo tiempo que ha vuelto a reprochar a la regidora que "tampoco haya atendido esa petición de cese".

"Vive en su propio mundo al margen de los problemas concretos y le pido a Carmena que no sólo se reúna y vaya a visitar Lavapiés con el sindicato de manteros, sino también con los vecinos y comerciantes de Lavapiés que sufrieron los disturbios que se produjeron el otro día, que todavía tienen el susto en el cuerpo como consecuencia de la violencia callejera. Manuela Carmena tiene que mostrar no sólo su cariño a los sindicatos de manteros, sino a los vecinos y comerciantes y los policías que trataron de salvar la vida de Mbaye", ha agregado.

Además, Almeida en su cuenta de Twitter ha insistido en el cese de la concejal. "Quinta imputada en el Gobierno de Carmena, Rommy Arce, imputada por incitación al odio contra policía de Madrid. Según el código ético de Ahora Madrid debería dimitir. Según Carmena, no ha hecho 'nada reprochable'. Alcaldesa, hasta aquí hemos llegado: Césalos", ha escrito en esta red social.