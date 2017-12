PP dice que la decisión de dimitir de Canalda le honra por ser "voluntaria" y confía en que Calvo y Bravo son inocentes

Así lo ha indicado el portavoz del PP en la Asamblea, Enrique Ossorio, en los pasillos de la Cámara regional, después de que Canalda haya presentado un escrito con su dimisión este jueves al estar imputado en el caso Lezo en lo relativo a su presunto papel en la compra de Inassa por parte del Canal de Isabel II en 2001.

"Es una decisión que le honra porque es una decisión que ha adoptado voluntariamente", ha resaltado al mismo tiempo que ha incidido en que el órgano depende de la Asamblea y no de la Comunidad de Madrid no tendría que dimitir, ya que no es alto cargo del Gobierno regional y tampoco es afiliado al PP, lo que le deja fuera de su código ético.

Asimismo, ha respetado la decisión judicial y ha deseado que las investigaciones "se desarrrollen lo más rápidamente posible para que se demuestre la inocencia de las personas que figuran en ese auto".

Además, el popular ha criticado que en la comisión de investigación, en la que estuvo la oposición "no habló sobre que hubiera un mal uso de los fondos públicos o de corrupción" y, por ese motivo, no entiende que quieran vincular la comisión con que haya surgido el auto.

Por otro lado, Ossorio ha explicado que cuando se produce una vacante en este cargo se comunica por la Cámara de Cuentas a la asamblea la existencia de esa vacante y después se elige por votación de los diputados en el Pleno.

Así, cada Grupo Parlamentario propondrá un candidato, el pleno elegirá a uno con una mayoría de tres quintos en una primera votación, y en caso de que no se consiguiera habría que hacer una segunda votación por mayoría. Por tanto, se nombra un nuevo consejero de la Cámara de Cuentas y, después, se reúnen los siete consejeros de la Cámara de Cuentas y son los que se encargan de elegir por mayoría absoluta al presidente.

Sobre las imputaciones de Calvo y Bravo, el popular ha asegurado que toda la documentación a la que el ha tenido acceso parece la compra de la filial se ha realizado "con todas las garantías". "Respetamos y confiamos en la presunción de inocencia", ha agregado.