El PP habla de "fake CIS" y compara los resultados del PSOE con "ser rico en el Monopoly"

"No tiene mucha credibilidad y lo lamento, es una institución que al final pagamos todos y que ahora mismo está al servicio del PSOE. Está echando por tierra series históricas que servían como base sociológica", ha señalado Levy en una entrevista en Telecinco, recogida por Europa Press.

"Pueden estar muy contentos en el PSOE por esa victoria que le da el CIS, lo podrá celebrar Pedro Sánchez, pero esto es como ser rico al Monopoly: es falso y no sirve de nada", ha añadido, describiendo el CIS como "fake".

La encuesta publicada ayer relega al PP a cuarta posición, que cae casi cinco puntos en un mes hasta el 14,9%. En concreto, el PSOE se sitúa en cabeza con el 29,9% de apoyo y una subida de un punto, y coloca en segundo lugar a 12 puntos a Ciudadanos, que con un 17,7% supera al PP. En tercer lugar se coloca Podemos, que marca un 15,4%, y después el Partido Popular.

Según ha contrastado Levy, las encuestas internas que maneja 'Génova' indican que el PP de Pablo Casado "está en la buena dirección" y ha rechazado de plano que la formación esté en un apoyo tan bajo.

"No, en cuarto lugar no lo hemos visto nunca", ha argumentado Levy, si bien ha querido poner el acento en que el voto "no es cautivo" y el elector puede decidirse hasta el último momento de una campaña.

En este sentido, la dirigente 'popular' se ha mostrado convencida de que las urnas darán la confianza a su partido en los próximos comicios autonómicos y municipales. "El CIS será un mal sueño para aquellos que como Susana Díaz pensaba que les daba la razón", ha señalado.