El PP de Badalona reflexionará sobre su apoyo a la moción de censura contra la alcaldesa, que ya no es seguro

El exalcalde de Badalona Xavier García Albiol ha anunciado este miércoles que el PP hará "una reflexión" sobre su apoyo a la moción de censura del PSC contra la alcaldesa, Dolors Sabater (Guanyem Badalona), moción a la que los populares habían garantizado su apoyo.

En una rueda de prensa en el Ayuntamiento a una semana del pleno sobre la moción, el popular reprocha a los socialistas que no hayan explicado "qué van a hacer en los nueve meses" de mandato que quedarían en caso de ganar la moción.

"Nos reservamos cuál tiene que ser nuestro posicionamiento de cara a la moción", ha advertido sobre la votación, que se celebrará el miércoles 20 de junio a las 12.

Sabater lidera desde junio de 2015 un gobierno del que forman parte Guanyem Badalona, ERC e ICV-EUiA, y fue investida en el cargo con los votos del PDeCAT --entonces CiU-- y el PSC, pero ahora los socialistas le han retirado la confianza.

El PSC cuenta con tres de los 27 concejales del municipio, pero el PP, liderado en la ciudad por Xavier García Albiol, le ofreció sus 10 ediles; con lo que si logra sumar el único concejal de Cs --que también se ha mostrado partidario--, la moción triunfará con 14 votos a favor y 13 en contra.

Ahora, el PP ha aclarado que su apoyo no es seguro, porque no quiere "dar un cheque en blanco a los socialistas", ya que su apoyo a la moción de censura no es un aval al PSC sino una medida de urgencia para acabar con el actual equipo de gobierno municipal.

Considera que antes del próximo miércoles, el PSC debería explicar qué pretende hacer cuando gobierne con tres concejales y cómo pretende hacerlo, porque no explicarse sería "dar la espalda a los ciudadanos de Badalona".

En respuesta a los periodistas, Albiol asegura que, desde el anuncio de la presentación de la moción de censura, los socialistas no se han puesto en contacto con los populares, por eso exigen que den explicaciones públicas de su proyecto y desvanecer dudas sobre el mismo.

"Lo que no haremos es salir de una situación desastrosa, para caer un gobierno que vaya en la misma dirección que el gobierno que nos ha llevado hasta aquí", ha razonado.

Albiol ha reiterado que no es su voluntad entrar en el nuevo gobierno municipal y que, además, nadie se lo ha propuesto formalmente ni a él ni a los concejales del PP.

Preguntado por si contempla que el PP se pueda echar atrás en el último momento ha replicado: "Espero que haya jugado de farol, porque están jugando con las expectativas de la ciudad. No quiero pensarlo, pero si esto es la voluntad, estamos jugando con fuego".